UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić saopštio NOVE CENE GORIVA: Nema mesta panici, imamo ogromne rezerve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu zbog energetske situacije.

Nako sednice, predsednik Vučić je u obraćanju rekao da je danas analizirano stanje za februar i mart 2026. godine, sa posebnim osvrtom na regionalnu bezbednost, energetsku bezbednost i pretnje terorizmom.

- Građane najviše zanima energetska bezbednost, i nije u pitanju samo nafta, već trenutno i više cena gasa predstavlja veliki problem na svetskom tržištu. To je najveća cena gasa u poslednje tri i po godine. Šta to znači? To znači da imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i sve tenzije koje postoje oko zatvaranja naftovoda, gasovoda i svega drugog, mi ćemo na rok od nekoliko meseci morati da donosimo veoma bolne mere za našu državu. Gledaćemo da ne budu bolne mere za građane - rekao je Vučić i dodao:

- Da po normalnim akcizama, bez onih 20 odsto koje smo snizili, danas bi cena dizela bila 257 dinara! Na pumpama je ona 208 dinara. Cilj je cena pod kontrolom, to je prvi cilj, i drugo, puna snabdevenost. To su dva osnovna cilja - dodao je Vučić.

Predsednik je zatim obrazložio detaljne mere kako bi se zaštitili građani Srbije.

- Da bi ostvarili to, naše mere su sledeće: Pod jedan, smanjenje akciza, i to ću morati da objasnim. Objasniću kako to izgleda na današnjoj ceni, ali hoću da vam pokažem kako ćemo to da radimo. Da vidite šta će država da uradi, i to može da uradi samo onaj ko ima značajne finansijske bafere. Mi to imamo, ali reći ću i gde su problemi. Kada pogledate akcizu, koju smanjite za 20 odsto, mi gubimo u prihodima 4,1 milijardu, što je 35 miliona evra! Da držimo samo na 20 odsto, na godišnjem nivou to vam je 420 miliona evra - rekao je Vučić i dodao:

- To je cena dizela dakle. Mi smo rekli 20 odsto, to je 15 dinara manje, kad se skine od akcize koja je 75 dinara. To dođe do 242 dinara. Danas je na pumpama 208 dinara. Razlika u ceni između 208 i 242 je 34 dinara. Mi ćemo danas, ići na povećanje na 212 dinara. Benzin raste za samo 2 dinara. Imaćemo razliku od 30 dinara. Danas ćemo smanjiti akcize za još 40 odsto, gotovo se odričemo prihoda da bismo držali ovu cenu. I držaćemo je nedeljama, osim ako nafta ne ode na 200 onda ne znam šta ćemo da radimo, moraće da se nađe rešenje i za to - rekao je Vučić.

Predsednik je saopštio i da je država oslobodila 40.000 tona rezervi.

- Spremni smo i da kompanijama ponudimo niže cene, da bi sve pumpe i u selima radile. Mi imamo svega dovoljno, puna snabdevenost se ne dovodi u pitanje, nema panike, ne sekirajte se, ima svega i biće svega. Imamo svega, pitanje je samo cene u ovom trenutku. U ovom trenutku nema problema sa snabdevenošću. Ono što smo rekli dakle u finansijskom smislu. Mi ćemo sada da uvozimo sve što možemo, da uvek držimo isti nivo rezervi koje držimo, i ono što je takođe važno, ja ću u danima pred nama, pričaćemo sa Rusima, pokušaću da pričam i sa predsednikom Putinom oko gasnog aranžmana koji ističe. Ako dobijemo po istoj formuli, to bi nam značajno olakšalo sve napore. Dakle, danas cena 212 dinara za dizel, a bila bi realno 257 dinara, imajući u vidu kotacijske cene. Sve to država nadomešćuje, ako krene da pada nafta smanjivaćemo, gledaćemo da izdržimo - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je dodao da je država spremna da izdrži najteže udare, i naglasio je da preko ovoga cene neće ići.

- Treće, mere za poljoprivrednike, sada da ne objašnjavam, 179 dinara je litar nafte za poljoprivrednike. Najviše su koristili i veoma je važno. Za njih će cena biti do petka 181 dinar. A dalje će ići do 184 dinara maksimalno. To je bukvalno poklon poljoprivrednicima - kazao je on.

Predsednik Srbije dodaje da ako se ovo nastavi, mi ćemo do kraja godine imati 1,3 milijarde evra minus, ali da možemo izdržati dva ili tri meseca.

- Za dalje bi morali da koristimo devizne rezerve. Posebno sam ponosan na ovo što je bukvalno poklon poljoprivrednicima. To je razlika 31 dinar, neverovatna razlika u ceni - rekao je vučić.

Predsednik kaže da kada god nije kriza, da se država priprema za krizu.

- Tako rade pametne države i odgovorni domaćini. Svaku smo krizu dočekali dobro, i u ovom trenutku imamo najveće rezerve nafte i gasa. Naše rezerve gasa su ukupno 587 miliona kubnih metara gasa. Kod nas u Banatskom dvoru je 441 miliona kubnih metara. Dakle, da stane gas sutra, propusna moć naših cevi je da može 6 miliona kubnih metara gasa da izdrži iz skladišta. Mi sve možemo da stabilizujemo ovim što imamo u rezervama. Nadam se da neće doći do prekida, ali sve možemo da podnesemo - rekao je predsednik.

Vučić je zatim govorio i o rezervama nafte.

- Dizela imamo 508 hiljada tona, za 90 dana tačno, da nam ništa ne stigne ni preko Janafa ni preko tankera. A mi uvozimo svaki dan. Benzuin 120.972 tone, to je za 91 dan.

Vučić kaže da su se bavili i rezervama poljoprivrednih proizvoda, pošto su ogromne nestašice đubriva u svetu.

- Pšenice imamo dovoljno, kukuruz mogu da govorim u tonama, dovoljno 77 hiljada tona, pirinča dovoljno. Ulja imamo. Da ništa ne kupimo ni proizvedemo, što nije moguće, imamo 20 dana za pšenicu samo u našim rezervama, oko 16 dana kukuruz, u silosima za 2 meseca. 45 dana imamo ulja. Šećer koliko hoćete. Pasulj mesec dana. Da ništa ne kupimo i ne proizvedemo imamo dovoljno svega, baš sam zadovoljan - rekao je predsednik, i istakao da imamo i više nego dovoljne rezerve mesa.

Govoreći o rezervama povrća, kaže da su i one ogromne.

- Kuhinjske soli imamo za dva i po do tri meseca, 13 miliona kilograma soli. To uvozimo, nemamo svoju so. Imamo gotova jela za potrebe vojske, 143.078. I naravno ogromne količine vode. Pare su nam naravno ovde najveći problem, ali država je otvarala fabrike i radila da bi pokazala da imamo bafere - dodao je on.

Kaže da je ranije razgovarao sa Kristalinom Geogrijevom, koja mu je rekla da treba trošiti pare na razvoj, ali da živimo u ludom svetu i da se mora odvojiti sa strane.

- Imam još jednu dobru vest za građane. Naime, znate da je bilo problema sa dečijim dodatkom kada smo povećali minimalac. Mi sada idemo na povećanje cenzusa od 1. aprila na 18.000 dinara, sa 13.247, kako bi svi koji su izgubili pravo na dečiji dodatak zbog povećanja minimalca - rekao je on.

Predsednik je posebno uverio građane da neće biti nikakvih problema sa snabdevanjem.

- Cene nećemo dozvoliti da pređu neke nerazumne okvire, i gledaćemo da ih držimo na ovom nivou. A ja mislim da je za poljoprivrednike stvarno poklon da cena bude 31 dinar niža nego za druge ljude. Ovo oko dečijeg dodatka odlično. Pozivam sve druge da se ponašaju odgovorno. Najopasnije bi bilo da nam se pojavi inflacija, preko 0,5 nećemo dozvoliti, i veoma oštro ćemo reagovati protiv trgovaca i svih koji budu hteli da iskoriste ovu situaciju - naglasio je Vučić.

Na pitanje novinarke iz Azerbejdžana kakvi su odnosi Beograda, i Bakua, kao i kako vidi ulogu njene zemlje, predsednik je rekao:

- Mi vidimo ulogu Azerbejdžana i predsednika Ilhama Alijeva kao veoma stabilišuću, i mi kao Srbi imamo prijateljske odnose, planiramo da potpišemo veoma važan ugovor o gasnoj elektrani u Nišu. Nadam se da ćemo to uraditi veoma skoro. Ja ću za nekih mesec dana posetiti vašu zemlju. To će dodatno doprineti stabilnosti celog našeg energetskog sistema. Azerbejdžan je stabilizujući faktor, i nastavićemo da produbljujemo našu saradnju - kazao je on.

Vučić je, na pitanje da li država može da izdrži ove mere, rekao da mi danas idemo sa smanjenjem akciza od 61 odsto.

- To nama nosi, ako bi to ostalo do kraja godine, to bi bio gubitak milijardu i 200. U evrima! Teško bismo to podneli, zato sam i rekao, tri meseca možemo bez problema... Mislim, sve su problemi, ali verujem da možemo i šest meseci, sve preko toga bi bilo mnogo teško za nas. U smislu fiskalne održivosti i dobrih javnih finansija.

Autor: Iva Besarabić