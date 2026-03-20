MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Opoziciji bez rezultata ništa ne valja! Dok je Đilas punio džepove, građani su grcali – Danas su plate preko 1.000 evra!

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio na tvrdnje Dušana Nikezića iz SSP-a, poručivši da opoziciji, koja iza sebe nema nikakve rezultate, nikada neće valjati mere kojima država direktno pomaže i štiti životni standard građana Srbije.

"Lični profit im je bio u fokusu, Srbija je bila pred bankrotom"

Ministar Mali je podsetio na period pre 2012. godine, naglašavajući da tadašnji funkcioneri nisu imali ni znanja ni namere da urade bilo šta korisno za narod.

– Razumem zašto je ugao posmatranja Nikezića suprotan zdravom razumu. Dok je nezaposlenost građana rasla do rekordnih 25,9 odsto, raslo je i bogatstvo njihovog šefa Dragana Đilasa, koje je kao gradonačelnik Beograda povećao za 619 miliona evra – istakao je Mali.

Istorijska razlika u brojkama: Nekada i sada

Mali je izneo konkretne podatke koji pokazuju drastičnu razliku u primanjima građana u odnosu na period kada je opozicija bila na vlasti:

- PROSEČNA PLATA: U njihovo vreme bila je svega 330 evra, dok je u decembru 2025. godine po prvi put u istoriji prešla 1.000 evra.

- MINIMALNA ZARADA: Nekadašnjih 15.700 dinara zamenilo je današnjih 551 evro.

- PENZIJE: Sa skromnih 204 evra, penzije su podignute na prosek od 485 evra.

Zaštita poljoprivrednika i kontrola cena goriva

Ministar je naglasio da država preventivno deluje kako se svetska energetska kriza ne bi prelila na leđa srpskih paora i potrošača.

– Nikeziću ne valja što država drži cenu goriva pod kontrolom i što brine da se teret krize ne prevali na poljoprivrednike. Oni danas imaju pravo na refakciju akciza na dizel od 57,63 dinara po litru, što opozicija zlonamerno prećutkuje – napisao je Mali na svom Fejsbuk profilu.

Srbija vs. Hrvatska: Odgovorna država čuva novac građana

Mali se osvrnuo i na poređenja sa komšijama, ističući da je poreski sistem u Srbiji mnogo povoljniji.

NIŽI PDV: U Hrvatskoj je stopa PDV-a 25 odsto, dok je u Srbiji 20 odsto.

UŠTEDA ZA PRIVREDU: Kada bi Srbija imala identičan poreski sistem kao Hrvatska, od građana i privrede bi se uzelo oko 2,2 milijarde evra više.

– Građani Srbije danas imaju odgovornu državu koja ih štiti od svetskih kriza koje se smenjuju već šest godina. Opoziciji bez rezultata mere podrške nikada neće valjati, jer oni poznaju samo demagogiju i obmane – zaključio je Siniša Mali.

Autor: D.S.