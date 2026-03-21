LEKARI STALI UZ LISTU 'ALEKSANDAR VUČIĆ - KULA NAŠA PORODICA!' Čak 75 odsto lekara potpisalo izjavu podrške

Ovakav procenat podrške u jednoj struci, kako piše portal Naše mesto, retko se viđa i jasno ukazuje na snažnu konsolidaciju i jedinstvo unutar medicinske zajednice.
U političkom smislu, to, kako prenosi Naše mesto, predstavlja ozbiljan impuls u finišu kampanje i podsticaj patriotskoj koaliciji.
Čak 75% lekara iz kulske opštine svojim potpisom stalo je uz listu „Aleksandar Vučić – Kula naša porodica“, potvrđujući poverenje u njen program i pravac razvoja.
Na dokumentu koji je potpisan 17. marta u Kuli, nalaze se imena, kako piše Naše mesto, uglednih stručnjaka iz različitih oblasti medicine.
Izjavu podrške su, kako piše Naše mesto, potpisali:
Prof. dr Velibor Vasović
Doc. spec. dr Dušan Kuljančić
spec. dr Blagoje Marković
spec. dr Bojan Đurić
spec. dr Branka Milović
spec. dr Branka Prodanović – Kovačević
spec. dr Vesna Tomić
spec. dr Valerija Kiralj
spec. dr Gabrijela Arnaut
spec. dr Gordana Adamović
spec. dr Gordana Hupert-Vukašinović
spec. dr Igor Grubor
spec. dr Ljiljana Beronja
spec. dr Milan Arnaut
spec. dr Radenko Stanić
spec. dr Slavko Budinski
spec. dr Snežana Marković
spec. dr Stana Strugar
spec. dr Čila Balint
dr Dragana Lopušina
dr Karolina Katai
dr Marko Anđić
dr Tanja Kocić
dr Tinde Šegi
dr Fedor Teodorović
Kada iza jedne liste stanu ljudi koji svakodnevno brinu o zdravlju građana, poruka koja se šalje, prenosi Naše mesto, ima posebnu snagu i odjek.
Autor: A.A.