LEKARI STALI UZ LISTU 'ALEKSANDAR VUČIĆ - KULA NAŠA PORODICA!' Čak 75 odsto lekara potpisalo izjavu podrške

Ovakav procenat podrške u jednoj struci, kako piše portal Naše mesto, retko se viđa i jasno ukazuje na snažnu konsolidaciju i jedinstvo unutar medicinske zajednice.

U političkom smislu, to, kako prenosi Naše mesto, predstavlja ozbiljan impuls u finišu kampanje i podsticaj patriotskoj koaliciji.

Čak 75% lekara iz kulske opštine svojim potpisom stalo je uz listu „Aleksandar Vučić – Kula naša porodica“, potvrđujući poverenje u njen program i pravac razvoja.

Na dokumentu koji je potpisan 17. marta u Kuli, nalaze se imena, kako piše Naše mesto, uglednih stručnjaka iz različitih oblasti medicine.

Izjavu podrške su, kako piše Naše mesto, potpisali:

Prof. dr Velibor Vasović

Doc. spec. dr Dušan Kuljančić

spec. dr Blagoje Marković

spec. dr Bojan Đurić

spec. dr Branka Milović

spec. dr Branka Prodanović – Kovačević

spec. dr Vesna Tomić

spec. dr Valerija Kiralj

spec. dr Gabrijela Arnaut

spec. dr Gordana Adamović

spec. dr Gordana Hupert-Vukašinović

spec. dr Igor Grubor

spec. dr Ljiljana Beronja

spec. dr Milan Arnaut

spec. dr Radenko Stanić

spec. dr Slavko Budinski

spec. dr Snežana Marković

spec. dr Stana Strugar

spec. dr Čila Balint

dr Dragana Lopušina

dr Karolina Katai

dr Marko Anđić

dr Tanja Kocić

dr Tinde Šegi

dr Fedor Teodorović

Kada iza jedne liste stanu ljudi koji svakodnevno brinu o zdravlju građana, poruka koja se šalje, prenosi Naše mesto, ima posebnu snagu i od‌jek.

