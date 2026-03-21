Opozicioni analitičar objasnio: Evo zašto blokaderi ne mogu da pobede na izborima

Opozicioni analitičar Ivan Živkov je za Insajder rekao da za pobedu na lokalnim izborima i konstituisanje vlasti, osim podrške javnosti potrebna je organizacija koja je sposobna da pobedi i organizuje vlast.

"A što se studenata tiče?", pitao je voditelj.

"U tom pogledu su oni u najgoroj situaciji, jer oni nemaju konstituisane organe, nemaju legitimisane predstavnike. Videli ste u Smederevskoj Palanci, lokalna opozicija se dogovori sa studentima, onda dođu neki drugi studenti pa kažu ne, ne, nisu oni studenti, mi smo studenti, to se ne bi dogodilo da se taj pokret konstituisao. Taj pokret se nije konstituisao u organizaciju koja može da pobedi i može da konstituiše vlast nakon pobede", smatra Živkov.

"Kad se gradi kuća, znate, ako neko gradi tako što uzme arhitektu da uradi projekat, uzme građevinskog inženjera koji će da komanduje zidaru, električaru, vodoinstalateru, na kraju tapetaru, šta da uradi, to može da uradi i 10-15 ljudi. Na drugom gradilištu možete da imate 30 ljudi, ali ako je to moba u kojoj će oni da se sudaraju, da se posle nekog vremena posvađaju ko šta treba da radi i da ne znaju šta u stvari grade, onda će ovi prvi biti uspešniji", dodao je on.

Autor: A.A.