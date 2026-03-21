Milićević: Država na odgovoran način reaguje na globalnu energetsku krizu

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je danas da država na odgovoran način reaguje na globalnu energetsku krizu, kao i da energetskim merama štiti privredu i građane od krize.

Milićević je za Tanjug rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svog jučerašnjeg obraćanja javnosti naglasio da se država odriče dela akciza koje su osnovni prihod budžeta da bi na sebe preuzela teret krize.

"Država reaguje pravovremeno, reaguje na jedan odgovoran i, rekao bih, krajnje ozbiljan način. Predsednik Srbije i Vlada izlaze sa jasnim merama koji će da zaštite privredu i da zaštite građane. Država će, o tome je govorio predsednik nakon jučerašnje sednice, prihvatiti teret krize na sebe, tako što se odriče dela akciza, a znamo da su akcize osnovni prihod budžeta. Na taj način država će zaštititi građane od onog najozbiljnijeg udara ili najozbiljnijeg potresa kada govorimo o povećanju cena", objasnio je ministar.

On je naglasio da bi bez mera koje je preduzelo državno rukovodstvo cena goriva bila između 250 i 260 dinara za litar, ali da će zahvaljujući merama povećanje biti minimalno.

"Imaćemo redovnu snabdevenost i to je poruka koja je jasno upućena građanima - da će sistem funkcionisati, da na pumpama neće biti apsolutno nikakvih problema u smislu funkcionisanja, da neće biti ograničenja kao u nekim državama, pa čak i u državama članicama Evropske unije", rekao je Milićević.

Prema njegovim rečima, važno je to što je država zadržala poseban tretman za poljoprivrednike koji će i dalje imati povlašćenu cenu prilikom sipanja goriva.

"Mislim da je jako važan poseban odnos prema poljoprivrednicima, prema poljoprivrednim proizvođačima, da je ta cena od 185 dinara čini mi se jako značajna, jer ona podstiče proizvodne kapacitete. Ona jeste podrška selu, ali ona jeste podrška i stabilnosti, kada govorimo o stabilnosti cena hrane", rekao je ministar.

Dodao je da mere kojima je država preuzela teret krize na sebe koštaju državni budžet, ali da država u ovom trenutku razmišlja o građanima i privredi.

"Uvek se postavlja pitanje da li ove mere na neki način koštaju državu. Da, one koštaju jer država prihvata teret krize na sebe. Neke procene su, ukoliko bi se recimo nastavio takav trend, da bi to iznosilo otprilike preko, čini mi se, milijardu evra. Ali to je razlika između tržišne realnosti i odgovorne i ozbiljne državne politike. Dakle, država u ovom trenutku razmišlja o građanima, država u ovom trenutku razmišlja o privredi", zaključio je Milićević.

Autor: Pink.rs