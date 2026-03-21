SLOVENIJA U OZBILJNOM PROBLEMU SA GORIVOM Vučić ponovo pokazao kako se odgovorno vodi država (FOTO+VIDEO)

Građani Srbije nemaju razloga za zabrinutost.

Premijer Slovenije Robert Golob izjavio je da vlada, ukoliko bude potrebno, može da ograniči točenje goriva za strane državljane, navodeći da su zalihe dovoljne i da za sada nema problema u snabdevanju, uprkos povećanoj potražnji.

Golob je, prema navodima Radio-televizije Slovenije, rekao i da Slovenija trenutno ima cene goriva među najnižima u regionu, zbog čega je zabeležen pojačan priliv stranih vozača, pre svega iz Austrije i Italije.

On je upozorio da bi vlada mogla da ograniči točenje goriva za strance ukoliko se situacija dodatno pogorša, ističući da su inspekcije već na terenu i prate stanje. Svedočenja naših ljudi u Sloveniji govore da se situacija pogoršava.

Sa druge strane, Srbija ima četiri "krupne prednosti" u odnosu na ostatak Evrope.

Pre svega, mi u startu imamo visoke strateške rezerve nafte zbog poznate situacije sa NIS-om.

Sa druge strane, imamo taj finansijski "bafer" koji se oličava u javnim finansijama.

Kao treća prednost jeste činjenica da mi već imamo uhodan i razrađen sistem distribucije nafte i strateških rezervi dalje širom zemlje, i to smo takođe testirali u prošlom periodu.

Četvrta prednost je to što se zbog novonastale situacije u svetu donose izuzeća na rusku naftu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da u Srbiji neće biti ograničenja kupovine goriva u narednim nedeljama, uprkos rastu cena i tenzijama na energetskom tržištu.

On je naglasio da građani ne treba da strahuju zbog eventualnih nestašica ili restrikcija.

„Građani da budu mirni, da se ne sekiraju, mi smo tu da brinemo“, poručio je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na pojedine mere u regionu, navodeći primer Slovenije, gde su, kako je rekao, uvedena ograničenja u vezi sa kupovinom goriva za vozila sa stranim tablicama.

Istakao je da Srbija prati poteze zemalja Evropske unije i da će reagovati ukoliko domaći građani budu dovedeni u nepovoljan položaj.

Moguće kontramere ako se uvedu ograničenja za srpske građane

Predsednik je upozorio da bi Srbija mogla da uvede recipročne mere ukoliko se pokaže da srpski građani plaćaju skuplje gorivo u inostranstvu.

„Ako nemamo isti tretman, ne mogu ni oni da ga imaju ovde. Ako uvedu ograničenje za gorivo, mi ćemo njima uvećati cenu drumarina (putarina)“, rekao je Vučić.

Dodao je da je njegov posao da štiti interese Srbije i da neće dozvoliti da domaći građani budu diskriminisani.

„Da svi u regionu znaju da im od Srbije ne preti nikakva opasnost, ali da ćemo čuvati svoju zemlju“, zaključio je predsednik.

Autor: A.A.