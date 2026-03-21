VIJORE SE TROBOJKE, OKUPLJA SE SVE VIŠE LJUDI: Otvaraju se kapije Arene, veličanstveni skup SNS počinje tačno u 16h! Vučić ima VAŽNU PORUKU (FOTO)

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji počinje u 16 časova u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Kandidatima će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić, koji ima veoma važnu poruku za njih.

Sve više ljudi ispred Arene

Iako je do početka skupa ostalo više od dva sata, sve više ljudi se okuplja ispred i u Areni.

Više od 3000 Kruševljana kreće ka Beogradu

Više od 3.000 Kruševljana krenulo je put Beograda kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na velikom skupu koji se održava u Beogradskoj areni.

Prema rečima učesnika, očekuje se da skup u Beogradu okupi veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, što, kako navode, predstavlja jasan pokazatelj jedinstva i podrške aktuelnom državnom rukovodstvu.

U toku poslednje pripreme za skup

Poslednje pripreme za veliki skup u Areni su u toku. Kako je najavljeno, kapije će biti otvorene od 14 časova.

Lider naprednjaka Miloš Vučević rekao je da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević, i dodao:

- Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u Arenu i opet ćemo doći u Arenu. A vi poštovani blokaderi probajte da se skupite, radite vaš posao, jer vi ste slobodoumni građani. Naravno, govorim ovo cinično. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.

Nacionalna strategija "Srbija 2030", koju je pre dve nedelje predstavio Vučić, obuhvata deset ključnih tačaka za razvoj države, fokusiranih na ekonomski rast, infrastrukturu, tehnologiju i očuvanje stabilnosti. Glavni ciljevi su značajno povećavanje životnog standarda, plata i penzija, uz velika ulaganja u zdravstvo i ukidanje lista čekanja, obrazovanje, energetiku i brze pruge, kao i dalju digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije.Reč je o, kako je najavljeno, najambicioznijem programu do sad, koji obuhvata investicije vredne više milijardi evra i zahteva istovremeno sprovođenje reformi u više ključnih sektora.

Autor: Jovana Nerić