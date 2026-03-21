UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! SPECIJAL POVODOM VELIKOG SKUPA SNS-a U ARENI! Krstić: Narod i dalje želi demokratiju, to je ključ uspešnog društva

Krstić: Narod i dalje želi demokratiju, to je ključ uspešnog društva

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji počinje u 16 sati u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Gosti televizije Pink, tim povodom, komentarišu ovaj velinačanstven događaj.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, Zoran Anđelković, direktor "Pošte Srbije". U studiju su i Ivan Radovanović, novinar, Sava Stambolić iz centra za društvenu stabilnost, kao i marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Zoran Anđelković kaže da su glasači umorni od politike konflikta, destruktivaca koji prete dinstanjem, bacanjem u reku...

- Došli su da pokažu da veruju predsedniku. I žele i danas da svojim prisustvom to i potvrde... Da se vidi da je to pravac - naveo je Anđelković.

Radovanović kaže da je predsednik Srbije čovek koji zna kako da "menadžuje krizama".

- Imamo mesec dana, kampanje, sve su to slatki dodaci. Imamo i važniju stvar, a to je da se na jedan drukčiji način doživljava kada dođe do izbora. Ono što je pravda... Kada dođu izbori, za ljude je pravda da bude veća pravda, da ne poskupe hleb i mleko, dizel... I onda odjednom, opet se vraćamo na to da dolazimo do toga da vidimo kome ćemo da verujemo, živimo kao ljudi, a vidimo koji čovek je 12 godina favorit - rekao je Radovanović.

Krstić kaže da ćemo danas videti ljude koji, osim što znaju na koga će da glasaju, žele da čuju šta je to novo.

- Ne želimo linč rulje, koji žele da izađu na ulice ako ne pobede na izborima... A ovamo imamo miting, kulturno, lepo. Dakle, građani kad kažu za koga su, nastupiće mir. Važno je da Srbija pokaže da želi da ima demokratije u zemlji - rekao je Krstić.

Milovanović dodaje da uz glavni Vučićev pogon, uz Sinišu Malog, smo različite rezultate, pre svega dobre, postizali godinama unazad.

- Putevi, data centri, penzije, plate... Srbija je u 30 zemalja sveta, po data centrima, otvaranju. To nam daje ohrabrenje da nismo na repu revolucije - kaže Milovanović.

Reporterka Gordana Uzelac nalazi se unutar arene, odakle je pokazala kakva je trenutna situacija.

- Ovde imamo sve uzraste, od 7 do 77, i majke sa decom... Svi su došli da čuju šta će predsednik da kaže - rekla je Uzelac.

Repotrerka Mara Dragović razgovarala je sa ratnim veteranima.

- Ja nisam kompetentan da dam miščjenje o svetskoj krizi, ali vidim da se nad svima nadvio crni oblak. Predsednik Srbije je stao nad narod... Srbija ima poštenog sveta - rekao je jedan od veterana.

- Očekujem kao i uvek da predsednik donese dobre poruke - kaže još jedan veteran.

Reporter Srđan Kuvekalović nalazi se ispred Beogradske arene gde je razgovarao sa ljudima koji su se okupilo.

- Dolazim ispred stranke Samira Tandira. Želimo da učinimo da Srbija, Prepolje, budu jedna porodica. Drago mi je jer je zastupljen ravbomeran regionalni razvoj - dodala je Sandra.

Milovanović ističe da je predsednik Vučić učinio dosta kako bi dao šansu za lečenje bolesne dece, dok se blokaderi istoj toj deci podsmevaju.

- Oni vređaju dete i smeju se suzama dečaka koji u Vučiću vidi nekog spasitelja, koji je svoj toj deci obezbedio šansu za ozdravljenje. U njihovo vreme ova deca i ostali ljudi uopšte nisu imali priliku da se leče - rekao je Milovanović.

- Srbija po prvi put izdvaja ovoliku svotu novca za lečenje naše dece, a pre Vučića o toj deci se nije ni pričalo - dodao je Krstić.

- Ja želim da se na ovim izborima stavi tačka na maltretiranje koje smo trpeli godinu i po dana samo zato što smo po njima bili na nekoj pogrešnoj strani političke skale - rekao je Radovanović.

SNS u Beogradskoj areni organizuje veliki skup gde će biti predstavljeni planovi za naredni period kao i projekti koji direktno utiču na život građana širom Srbije od infrastrukture, zdravstva do ekonomskog razvoja i obrazovanja.

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Autor: A.A.