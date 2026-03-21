'OVO JE TRENUTAK ZAJEDNIŠTVA' Ministarka Mesarović na VELIKOM SKUPU Srpske napredne stranke: Ponosna sam na ovaj NAROD koji je došao da čvrsto pruži PODRŠKU politici Aleksandra Vučića

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 sati u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština, a desetine hiljada ljudi se već okupilo kako bi pružilo podršku politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Među prisutnima je i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adriјana Mesarović koja ističe koliko je ponosna što se ovoliki broj ljudi danas okupio kako bi pokazao snagu zajedništva kojom se korača ka boljoj i uspešnijoj Srbiji.

- Ovo je trenutak zajedništva i jedinstva. Skup vere u politiku Aleksandra Vučića, vere da možemo dalje da gradimo našu Srbiju, da je modernizujemo, da otvaramo nova radna mesta, da budemo jedna od najviše rastućih ekonomija u Evropi, vere da možemo još više da povećamo plate i penzije i vere u bolju Srbiju. Ponosna sam na ove brojke, ponosna sam na ovaj narod koji je došao da čvrsto pruži podršku politici Aleksandra Vučića i podršku ka jednoj većinskoj Srbiji koja želi mir i stabilnost. To je i prva tačka naše strategije plana "Srbija 2030" i "Srbija 2035" - rekla je Mesarović.

SNS u Beogradskoj areni organizuje veliki skup gde će biti predstavljeni planovi za naredni period kao i projekti koji direktno utiču na život građana širom Srbije od infrastrukture, zdravstva do ekonomskog razvoja i obrazovanja.

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Autor: Iva Besarabić