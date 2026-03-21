MRŽNJA BEZ GRANICA:Blokaderka Biljana Lukić ponizila narod zbog podrške Vučiću

Biljana Lukić, mrziteljka svega srpskog i jedna od najostrašćenih blokaderskih ideološkinja, udarila je ovog puta na narod koji prisustvuje današnjem skupu SNS-a kako bi podržao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, blokaderka Biljana Lukić i ovog puta je na Iks mreži iskazala koliko mrzi sve što je srpsko te je tako nazvala narod koji prisustvuje današnjem mitingu SNS-a u Beogradskoj areni, "stokom".

Kapiram logiku amoralnih koji su sklopili pakt s đavolom,

pa idu na mitinge da odrade pokupljeni kajmak,

ne kapiram kako se od svih onih sužanja koji "moraju" u bus pa u ograđeni obor da aplaidiraju, niko ne pobuni, kako ne vikne bar: "ua", da dokaže sebi da je čovek, a ne stoka. — Biljana Lukić (@BiljanaLuki) 21. март 2026.

Bez imalo zadrške, blokaredka Biljana Lukić osim što je okupljene ljude nazvala "stokom", ona je još jednom demonstrirala ekstremnu netrpeljivost prema svima koji ne dele njene političke stavove.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Biljana Lukić na ovaj način vređa građane Srbije. Naprotiv, reč je o kontinuitetu zapaljive retorike koja dolazi iz krugova tzv. blokaderske opozicije, koja očigledno nema politički program, već svoju kampanju zasniva isključivo na mržnji, uvredama i podelama.

Dok se u Beogradskoj areni okupljaju ljudi iz svih krajeva Srbije, porodice, mladi i stariji, sa jasnom porukom podrške daljem razvoju zemlje, ovakvi ispadi pokazuju duboku frustraciju onih koji ne mogu da prihvate volju naroda.

Jasno je da građani Srbije sve bolje prepoznaju razliku između politike koja gradi i okuplja, i one koja vređa i ponižava. Današnji skup još jednom potvrđuje - narod je uz svoju državu i uz Aleksandra Vučića, uprkos svim uvredama koje dolaze sa druge strane.