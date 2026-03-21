MI SMO VOJNO NEUTRALNA ZEMLJA I OSTAĆEMO Vučić: Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji

Svet se promenio drastično i dramatično, ističe Vučić.

- Od 2020. kad prestaje era globalizma, svakoga dana svet se menja i mnogi od nas to ne želimo da vidimo. I verujemo da ćemo sutra da se vratimo u neki period pre 10, 20, 30 ili 50 godina, neće se to dogoditi. Mi smo vojno neutralna zemlja i ostaćemo. To nije lako. Što se nas tiče, naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja, da ne budemo deo nijednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I kao takvi moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Malo ko mi je verovao kad sam pričao šta treba da radimo za to. Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji. Mi nikog nećemo da napadamo, svakoj majci u ovoj zemlji hoću da obećam mir i stabilnost. Nemamo dece za bacanje, hoću decu da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, da rade ovde, da se ponose svojom zemljom, ali za to moramo da budemo jaki i bićemo još jači. Na njihove pretnje, kada formiraju saveze mi ćemo uvek staloženo da odgovaramo i da kažemo "mi vas poštujemo, nemamo ništa protiv vas, nećemo da vas napadamo", ali jedino što možemo da kažemo "Srbija je tvrd orah, a tvrd orah je voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi". Mi ćemo da radimo svakoga dana naporno na podršci našem narodu na KiM. To je naš narod, naša zemlja i po Međunarodnom pravu, i povelji UN i Ustavu Srbije i niko ne može da nam ga otme i možete da govorite i radite šta vam je volja vi svetski vođe, ali uvek morate da znate da nikada nikoga u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke. Hvala našem narodu svuda gde živi na KiM, čuvali su nam otadžbinu uvek kad je bilo najteže i znam da će to uvek da rade - izjavio je on.

Autor: D.Bošković