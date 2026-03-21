'NAZIVALI SU NAS STOKOM I ĐUBRADI' Vučić poručio da će vlast pružiti ruku svima uprkos uvredama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tokom kampanje, kako je naveo, predstavnici vlasti i njihovi pristalice bili izloženi uvredama, ali je pozvao na smirenost i jedinstvo. On je poručio da, uprkos političkim razlikama, građani moraju da ostanu pristojni i da pružaju ruku jedni drugima.



"Mogli ste i kroz ovu kampanju da vidite zašto je bilo važno da sačuvamo i odbranimo Srbiju i da pobedi narod, da pobedi naša država. Mogli ste da vidite da oni koji žele vlast u našoj zemlji ne mogu da podnesu ni decu, ni bolesnu decu, već su i oni meta napada ukoliko im bilo šta politički ne odgovara.

Mislim da su iza svega onoga što smo prethodnih dana radili i zbog onoga gde su sve vas, sve nas, nazivali stokom, đubradi, nije bilo pogrdne imenice ni prideva koje nisu iskoristili da govore o nama.

A ja na sve to želim da kažem hvala njima i hvala vama što ste u stanju da to sve izdržite, da budete pristojni i da im nikada ne odgovorite.

Oni će za nas uvek da budu sestre i braća, naši sugrađani koje ćemo da poštujemo. Uvek ćemo da im pružamo ruku, ali i da znamo kako da sačuvamo Srbiju od neodgovornosti i takvih ljudi.

Zato vam hvala na tome što ste uvek umeli da budete bolji, pomirljiviji i pristojniji, da čuvate našu Srbiju, jer lepa reč i gvozdena vrata otvara."

Autor: D.Bošković