Janik Siner pobedio Džumhura: Nije mu dao mnogo šansi u Majamiju

Italijanski teniser, Janik Siner bez mnogo problema pobedio je igrača iz našeg "komšiluka" Damira Džumhura na ATP turniru Masters serije u Majamiju, tako da se plasirao u treće kolo, a ovo mu je ujedno bio i prvi meč na čitavom takmičenju na Floridi - 2:0 (6:3, 6:3).

Odlično je odigrao Janik, mada je i Džumhur na momente pokazao da zaslužuje da se nalazi među stotinu najboljih na svetu. Ipak, kvalitet drugog na planeti je na kraju došao do izražaja.

Damir Džumhur je u prvom kolu izbacio Busea iz perua u tri seta, ali danas nije mogao da pruži više od časnog otpora.

U prvom setu je viđen samo jedan brejk, čak je i sam Damir mogao da napravi jedan, pošto je imao brejk loptu, a pošto je nije iskoristio, Siner je zaključio posao.

Kada je reč o drugom setu, Siner je takođe rano napravio brejk, potom je mogao da to uradi još jednom dva gema kasnije kada je imao četiri brejk lopte, ali se Džumhur nije tako lako predavao. Ipak, nije mogao da se vrati i iznenadi Italijana.

Meč je na kraju potrajao oko sat i 15 minuta, a Sinera sada u trećem kolu čeka pobednik meča između Korantena Mutea i Tomasa Mahača.

Autor: Iva Besarabić