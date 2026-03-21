ANA BRNABIĆU O SKUPU SNS U ARENI: Svi mi večeras jasno smo pružili podršku našem Aleksandru Vučiću

Izvor: Pink.rs

Ana Brnabić ocenila je da je skup SNS večeras u Beogradu bio veličanstven.

- Energiju i ljubav svih ovih divnih ljudi nemoguće je opisati rečima, koliko se to moglo osetiti večeras. I zaista, da li iko misli da je ovaj narod moguće potkupiti i uceniti? Da li iko misli da je ovakvu atmosferu moguće napraviti na silu? Ne, nije moguće! Svi mi večeras jasno smo pružili podršku našem Aleksandru Vučiću u borbi za još bolju budućnost ove zemlje. Poručili smo da smo zemlja ljubavi i dobrote, a ne nasilja i mržnje. Čvrsto stojimo uz Srbiju, biramo slogu i rad znamo da je Srbija naša porodica! To je sila koju su mnogi pokušali, ali nikada nisu niti će uspeti da je pobede! Dobre i poštene ljude Srbije nemoguće je uceniti ni potkupiti. To bi blokaderi morali da zapamte - navela je ona na Instagramu.

Autor: D.Bošković

