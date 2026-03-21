KOLONA OD 2.000 BAJKERA NA ČELU SA PREDSEDNIKOM, 70.000 LJUDI U ARENI I IZVAN NJE, MOĆNE PORUKE O SRBIJI: Prizori koji su obeleželi veličanstveni skup u Areni

Više od 70.000 ljudi u Areni i ispred nje, 2.000 bajkera u predsedničkoj koloni, snažne poruke podrške i moćan govor predsednika Aleksandra Vučića obeležili su današnji skup čiji je i sam naziv nosio simboličnu poruku - "Srbija, naša porodica".

Još tokom dana reke naroda iz svih krajeva Srbije počele su da se slivaju ka Areni, koja je bila mala da primi sve one koji su hteli da svojim prisustvom iskažu podršku borbi koju predsednik Vučić svakodnevno vodi za Srbiju.

Bajkeri dopratili predsednika

U prilog tome, govore i zvanične brojke koje je saopštio MUP: na skupu je učestvovalo oko 70.000 građana, od čega je u hali bilo prisutno oko 32.000, dok je u neposrednoj zoni hale bilo oko 38.000 građana.

Svi oni nestrpljivo su čekali da se pojavi predsednik, a do Arene Vučića je dopratila kolona od 2.000 bajkera, na čijem čelu je bio njegov automobil.

Predsednikov ulazak u Arenu propraćen je neverovatnim ovacijama, aplauzom i povicima " Aco, Srbine", tako da je Vučić morao da sačeka nekoliko minuta kako bi započeo svoj govor. On se prisutnima zahvalio na dočeku i istakao da takvu atmosferu nikada u karijeri nije doživeo.

"Hvala na veličanstvenom dočeku"

- Nikada ovakvu atmosferu nisam video i hvala vam mnogo. Hvala vam na veličanstvenom dočeku - rekao je Vučić.

Predsednik je potom održao moćan govor, navodeći da se Srbija promenila, da je to danas zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da gaze u budućnost, kako da se ponašaju ozbiljno, kako da svom narodu obezbeđuju boljitak i da u Srbiji neće biti nestašica ni hrane, ni vode, ni naftnih derivata.

On se tako osvrnuo i na situaciju sa lokalnim izborima, a za kandidate, koji su bili okupljeni na bini u Areni, imao je jasnu poruku: Borite se, radite i slušajte ljude!

Vučić je poručio da je politika SNS interes Srbije, a to su su dobri odnosi i sa Istokom i sa Zapadom.

Poziv za izbore

- Naša politika je politika mira, stabilnosti, bezbednosti. Naša politika je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Moramo da budemo posvećeni tim vrednostima i moramo još mnogo toga da uradimo - rekao je Vučić.

On je pozvao sve svoje pristalice da izađu na lokalne izbore 29. marta, i rekao da će, ukoliko SNS ne dobije izbore čestitati protivnicima, a da će, ukoliko pobedi, slaviti.

On je na skupu u Beogradskoj areni naglasio da se na predstojećim lokalnim izborima borimo za Srbiju i otadžbinu.

- Godinu dana su nam uzimali živote i rušili Srbiju, pretili joj, mi niima nećemo samo ćemo ubedljivo da ih pobedimo - rekao je Vučić.

Skup je završen veličanstvenim vatrometom.

Autor: Iva Besarabić