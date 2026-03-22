Brnabić odgovorila SSP-u: Svi skupa ne znate gde je levo, prestanite da se sramotite

Izvor: Pink.rs

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je SSP-u, posle tvrdnje da Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji.

- Vi, ljudi, stvarno svi skupa ne znate gde je levo.... Pod jedan, ja sam uputila zvaničan poziv Savetu Evrope, Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, da dođu i prisustvuju kao posmatrači na lokalnim izborima 29. marta. Pod dva, da nisu dobili zvaničan poziv od naših institucija nikako ne bi mogli da dođu kao posmatrači, sve da ih je lično Cipiripi zvao, a zna se da su danas Cipiripi, Kaluđer i Ackila mnogo važniji politički faktori od celokupnog Ðilasovog SSP. Naučite nekada nešto i prestanite da se sramotite - navela je Brnabić na Iksu.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Politika

TAČNO U PODNE: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisuje lokalne izbore

Politika

SKUPŠTINA SRBIJE: Brnabić raspisala lokalne izbore za 29. mart u ovih 9 jedinica lokalne samouprave (VIDEO)

Politika

'VUČIĆ NE DA BIRAČKI SPISAK?!' Brnabić odgovorila Šolakovcima: Da li je vas sa N1 bar nekada, bar malo, sramota?

Politika

ANA BRNABIĆ ODGOVORILA VIOLI FON KRAMON: O blefiranju i laganju treba da znate ponešto, a lagali ste o formiranju ZSO

Politika

ANA BRNABIĆ OŠTRO ODGOVORILA ĐILASU: Čovek koji je iskoristio političku funkciju da ukrade od građana Srbije 172.000 EVRA DNEVNO

Politika

ANA BRNABIĆ PORUČILA ĐILASU: Budite uvereni da ću nastaviti da pričam o vaših 619 miliona evra