Brnabić odgovorila SSP-u: Svi skupa ne znate gde je levo, prestanite da se sramotite

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je SSP-u, posle tvrdnje da Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji.

- Vi, ljudi, stvarno svi skupa ne znate gde je levo.... Pod jedan, ja sam uputila zvaničan poziv Savetu Evrope, Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, da dođu i prisustvuju kao posmatrači na lokalnim izborima 29. marta. Pod dva, da nisu dobili zvaničan poziv od naših institucija nikako ne bi mogli da dođu kao posmatrači, sve da ih je lično Cipiripi zvao, a zna se da su danas Cipiripi, Kaluđer i Ackila mnogo važniji politički faktori od celokupnog Ðilasovog SSP. Naučite nekada nešto i prestanite da se sramotite - navela je Brnabić na Iksu.

Autor: Jovana Nerić