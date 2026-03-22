KLJUČNI DELOVI GOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA Imao je važne poruke za sve!

Veličanstven skup u Areni.

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima na velikom skupu u Beogradska arena, gde je izneo snažne poruke o budućnosti Srbije, uz naglasak na jedinstvo, odgovornost i dalji napredak države.

Narod kao stub države

Vučić je istakao ključnu ulogu građana u očuvanju stabilnosti zemlje, podsećajući na teške trenutke iz prethodnog perioda.

"U danu kada su želeli da izvedu državni udar… vi građani Srbije stali ste u srcu grada i rekli – ne damo vam našu Srbiju," rekao je Vučić.

Naglasio je da država nikada neće zaboraviti podršku naroda i njihovu odlučnost da sačuvaju zemlju.

"Slušajte građane"

Predsednik je otvoreno govorio o potrebi promena unutar sistema.

"Dok smo se bavili velikim stvarima, negde smo zaboravljali ljude."

Poručio je kandidatima SNS-a na lokalnim izborima da moraju svakodnevno da razgovaraju sa građanima i rešavaju njihove probleme:

"Možemo da izgradimo sve, ali nas ljudi neće poštovati ako ih ne čujemo."

Srbija u novom globalnom poretku

Ukazujući na promene u svetu, Vučić je istakao da Srbija mora da se prilagodi novim okolnostima:

"Svet se drastično promenio… moramo da pravimo planove i da predviđamo budućnost."

Poseban akcenat stavljen je na razvoj tehnologije, veštačke inteligencije i jačanje konkurentnosti zemlje.

Mir, stabilnost i vojna neutralnost

Vučić je ponovio čvrstu opredeljenost Srbije ka miru:

"Mi smo vojno neutralni i ostaćemo… hoću da svakoj majci obećam da im se deca neće vraćati u kovčezima."

Istakao je da Srbija jača svoju odbranu kako bi očuvala sigurnost, ali bez namere da ugrožava druge.

Interesi Srbije

Govoreći o spoljnoj politici, predsednik je naglasio balansiranu poziciju Srbije:

"Naša politika je – Srbija i njen napredak."

Podsetio je da zemlja neguje prijateljstva i na istoku i na zapadu, uz očuvanje sopstvene nezavisnosti, kao i odlučnost po pitanju Kosova:

"Nikada u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke."

Socijalna pravda i životni standard

Vučić je prepoznao potrebu za većom jednakošću među građanima:

"Ne možemo da podnesemo da postoje neki koji su mnogo bogatiji, a da imamo one koji teško žive."

Najavio je dodatne napore kako bi se smanjile razlike i obezbedio dostojanstven život za sve.

Razvoj infrastrukture i javnih sistema

Predsednik je izrazio ponos zbog dosadašnjih rezultata, ali i najavio nova ulaganja:

"Ponosan sam na puteve… i tek ćemo da gradimo, sve rekorde ćemo da oborimo."

Poseban fokus biće na zdravstvu i obrazovanju, uz poruku da država mora da pokaže "srce, dušu i brigu" za svakog građanina.

Poziv na jedinstvo i pobedu

U završnici obraćanja, Vučić je uputio snažan poziv građanima:

"Godinu dana su rušili Srbiju… mi njima nećemo, samo ćemo da ih pobedimo."

Naglasio je značaj izbora i zajedničke borbe za budućnost zemlje, uz poruku:

"Da se borimo zajedno za Srbiju."

Autor: Jovana Nerić