PRATITE 'HIT TVIT' UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Marić o iznenadnoj poseti predsednika Vučića UAE: Ovo je odličan državnički potez predsednika Srbije

Marić o iznenadnoj poseti predsednika Vučića UAE: Ovo je odličan državnički potez predsednika Srbije

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gde srlja svet, hoće li biti nafte i po kojoj ceni? O ovoj i drugim aktuelnim temama govore:

Novinar Milomir Marić, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon i lider radikala Vojislav Šešelj.

PREDLOG BROJ 1 - RAT

Gujon se osvrnuo na mere koje je doneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo kako građani Srbije ne bi osetili skok cena zbog ekonomske krize u svetu.

- Ono šte je nama važno je činjenica što vidimo da, dok se u svetu dešavaju razni problemi, u Srbiji imamo sve i sve funkcioniše normalno. Sad oko goriva, kriza je izazvana ne našom krivicom i dok je ceo svet pogođen, mi nismo toliko jer je naše rukovodstvo za vreme mira, razmišljalo šta će se desiti ako bude kriza. Naš predsednik je jedan od najsnalažlivijih u svetu - rekao je Gujon.

Šešelj se osvrnuo na sve žešće sukobe na Bliskom istoku i posledice koje će on imati po ceo svet.

- Blokaderi ništa ne znaju, to su obične budale. Ovde postoji nekoliko činjenica. Prvo, Emirati su napravili veliku grešku jer su predugo zadržali američke baze na svojoj teritoriji, što ih je sada koštalo. Verovali smo Trampu kada je rekao da neće započeti novi rat, a započeo je nekoliko - rekao je Šešelj.

Marić i Šešelj su prokomentarisali i iznenadnu posetu predsednika Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sastanak sa predsednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

- Ovo je odličan državnički potez predsednika Vučića, jer ove zemlje sada niko ne posećuje - rekao je Marić.

- Mene ova poseta podseća na dolazak Lukašenka tokom bombardovanja Beograda. Ovo je jedan veliki gest koji Arapi nikada neće zaboraviti. Ja sam nekoliko puta putovao u Emirate i upoznat sam sa timo koliko oni cene prijateljstvo - dodao je Šešelj.

Marić kaže da je glavni motiv sukoba na Bliskom istoku upravo nafta i gas.

- Nije Tramp samo hteo da napravi rivijeru, ovo je borba za naftu i gas. Iran snabdeva nafotom i gasom kako Kinu, tako i Indiju - rekao je Marić.

DOK SVUDA U SVETU VLADA PANIKA I CENE GORIVA RASTU, U SRBIJI JE SITUACIJA STABILNA

Gujon ističe da je država razmišljala unapred i da zahvaljujući tome, kriza oko goriva nije zahvatila Srbiju.

- Do problem au Srbiji nije došlo prvenstveno jer smo pre 10 godina uspeli da smanjimo javni dug, a ako nemate visok javni dug, taj novac možete da koristite za građane Srbije. Sada zahvaljujući tome imamo niske cene benzina i dizela. To je dokaz da je ovo prava politika koja donosi rezultate i koja je okrenuta prema građanima - rekao je Gujon.

Šešelj je, govoreći o sukobu na Bliskom istoku, rekao da je Amerika započela rat koji ne može dobiti.

- Treći svetski rat nija baš u toku, ali tu je negde. tramp se prvo zavadio sa Evropom, što je po meni, dobro za nas. Jedina greška je što je napao Iran, a sve osim potpune kapitulacije, biće pobeda Irana - rekao je Šešelj.

Gujon kaže da, iako Iran preti svima koje je označio kao prijatelje Izraela, Srbija nema čega da se plaši jer se opredelila da ostane neutralna, za razliku od brojnih zemalja u regionu i svetu.

- Kao što sam rekao i povodom gasa i čenjenice da je Srbija ostala svoja važi i za vojne saveze. Odluka je predsednika bila da srbija ostane neutralna i Srbija neće da bije tuđe ratove po svetu. Ako je treći svetski rat zaista pred vratima, bojim se da će mnoge zemlje žaliti zbog odulke da se utpaju u brojne saveze i ratove. Srbija će da se bori samo za sebe. Samostalnost nije samo politike, za to treba imati i snažnu ekonomiju, ali i vojsku, što mi imamo. Danas smo itekako pokazali da smo stabilniji od većine zemalja koje nas okružuju, ali i onih evropskih. Uopšte ne sumnjam u srpsku pamet i srpsku snalažljivost - rekao je Gujon.

Marić je siguran da će Srbija sačuvati ekonomsku i energetsku stabilnost.

- Ekonomski napredak Srbije je baziran na tome da je ona obezbedila stranim investitorima sigurno snabdevanje gasom, jeftinu radnu snagu još tokom prve energetske krize kada je krenuo rat u Ukrajini i Srbija će i sada omogućiti da ti investitori nastave sa saradnjom sa našom zemljom - rekao je Marić.

Šešelj se osvrnuo i na paniku koja je zavladala u Hrvatskoj na sami pomen srpskih raketa i jačine srpske vojske.

- Ovaj isti predsednik Hrvatske je do nedavno govorio da su Srbi "šaka jada", a sada su preplašeni i taj strah razbijaju raznim pretnjama. Njih najviše možemo poniziti tako što bi na televiziji prikazali prvo njihovu vojnu paradu, pa zatim našu - rekao je Šešelj.

- Oni su sada napravili vojni savez sa Tiranom i Prištinom i nije im lagodno kada vide da Srbija ne stoji skrštenih ruku. Srbij je sada postala sila, ali mi pre svega čuvamo mir i ne napadamo nikoga, ali ćemo se braniti - dodao je Gujon.

Šešelj je reagovao na još jednu izmišljotinu blokadera i opozicionih medija, a to je da je predsednik Srbije tokom obilaska jevrejskog groblja iznad Sarajeva umesto kišobrana nosio automatsku pušku.

- Što se tiče Vučića i kišobrana, mi smo nosili kišobrane kako bi zaštitio kamere ukoliko padne kiša kada smo išli na teren zbog poslova stranke. Vučić nikada nije nosio pištolj i to je sve obična izmišljotina, kao i safari koji su izmislili - rekao je Šešelj.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Autor: Iva Besarabić