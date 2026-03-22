'Da li sam ukrao Slobodu Čačak ili Mićalović?' Babić poručio blokaderima: Kakvi ste vi ludaci i budale (VIDEO)

Ljudi moji, danas sam imao prvi put u životu bliski susret sa blokaderima iz Smederevske Palanke. Je*ote, šta je ovo? Ljudi, ja uopšte nisam znao s kim imamo posla tamo – to je ozbiljna ekipa ludaka." To je poručio biznismen Branko Babić nakon današnje posete Smederevskoj Palanci i kontakta sa tamošnjim blokaderima.

- Slobodu si ukrao narodu - poručio je jedan od blokadera Babiću, za šta je on poručio da ne zna šta da odgovori na to.

Babić je postavio pitanje da li su možda mislili na Slobodu Čačak (proizvođača usisivača) ili na glumicu Slobodu Mićalović. Blokader ga je takođe optužio da "ubeđuje ljude da im je lepo".

- A ne, za ovo obavezno da me tužite. I to sutra odma, ponedeljak je u sudu. Da me tužite što sam vas ubeđivao da vam je lepo - kazao je.

Zatim se osvrnuo na komentar blokaderke koja je rekla da je lagao za Olgu (Osnovnu školu "Olga Milošević" u Smederevskoj Palanci).

Miki Aleksić i 40 ludaka 😂 pic.twitter.com/SOaXCLKjeT — B. Babić (@Marija8454) 22. март 2026.

- Jeste, stvarno sam rekao da ću uplatiti milion dinara. I uplatio sam. Ali nisam snimio ništa o tome, mislio sam da nema potrebe. Isto tako sam uplatio milion dinara i školi u Glibovcu. Ni to nisam objavio, ali ću sad objaviti, pošto izgleda mora sve da se dokumentuje i pokaže ludacima da bi uopšte poverovali.Nažalost, evo dokaza - Darko je odgovorio i za par dana idem s Darkom da se vidimo i proslavimo ovo - poručio je Babić, a zatim pokazao prepisku koja potvrđuje njegove reči.

Zaključio je da su blokaderi "ludaci i budale.

Podsetimo, Babića je danas napala grupa blokadera u Smederevskoj Palanci.

Po snimku koji je Babić objavio na društvenoj mreži Instagram vidi se kako blokaderi fizički nasrću na njega, a potom na njegov račun izgovaraju salve uvreda. U jednom momentu se ka njemu svom silinom zaleteo siledžija, ali ga je jedan muškarac odvratio od namere da povredi poznatog biznismena.

Autor: Iva Besarabić