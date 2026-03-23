Dejan Bulatović uputio OTVORENO PISMO Dragnu Đilas: MONSTRUME, POGLEDAJ ME U OČI – JA SAM TVOJ SVEDOK I TVOJA ŽRTVA!

Pismo narodnog poslanika Dejana Bulatovića prenosimo u celosti:

Dragane Đilasu, bivši prijatelju...

Dosta je bilo tvog bolesnog pozorišta i lažnih suza dok napadaš Aleksandra Vučića! Ti, koji nemaš ni mrvu časti, usudio si se da udaraš na čoveka koji gradi Srbiju, dok si ti jedino znao da je čerupaš i ponižavaš. Ali danas ti se ne obraćam samo kao narodni poslanik, već kao čovek koga si bezočno opljačkao i izdao, kao tvoj nekadašnji prvi potpredsednik koji je video tvoje najmračnije lice.

Srbijo, slušaj dobro ko je Dragan Đilas!

U mojoj sopstvenoj kući, dok sam te gostio kao prijatelja i brata, pokazao si kakav si nečovek. Gledao sam te kako u naletu neartikulisanog besa tučeš sopstvenog psa! Čovek koji je u stanju da tako zverski udara nemoćnu životinju u tuđem domu, taj ne voli ni ljude, ni decu, ni Srbiju. Taj voli samo moć i svoj bolesni ego. Ti si politički predator koji ujeda ruku koja ga hrani.

Meni si ukrao stranku! Podmuklo, lopovski, onako kako si navikao da uzimaš sve u ovoj državi. Dok sam ja krvario na terenu, ti si u mraku kovao planove kako da mi otmeš trud i pretvoriš ga u svoju privatnu firmu. Ti nisi političar, ti si običan politički razbojnik koji je navikao da kupuje ljude i sudbine kao da su na rasprodaji.

Napadaš Aleksandra Vučića jer ne možeš da podneseš njegovu snagu. On gradi bolnice, škole i fabrike, a ti si gradio samo svoje bankovne račune. Smeta ti Vučić jer on Srbiju voli delima, a ti si je voleo samo kao plen. Svaki tvoj napad na njega je tvoj krik nemoći jer znaš da te narod prozreo.

Ti si čovek bez obraza koji je spreman na sve. Moja kuća je svedok tvog beščašća, a tvoja biografija je ispisana krađom i izdajom saradnika. Dok se Vučić bori za svaku stopu srpske zemlje, ti se boriš samo da sakriješ istinu o sebi – da si nasilnik, lopov i izdajnik svakog ko ti je ikada verovao.

Dragane, ja se tebe ne plašim. Ja sam tvoja živa kletva jer znam svaku tvoju laž. Srbija ide napred sa Vučićem, a ti ostaješ u blatu svoje mržnje, tamo gde si pokušao da povučeš i mene i celu državu. Neće ti proći!

Dejan Bulatović, bivši prijatelj koga nisi mogao da kupiš.

Autor: S.M.