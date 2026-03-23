DOK NEBOM KRSTARE RAKETE, NAŠA DRŽAVA UVODI NOVA DAVANJA! Đurđević Stamenkovski za Pink: Ova godina će biti godina po meri porodice (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govoreći o veličanstvenom skupu SNS-a u Beogradskoj areni i planu Srbija 2030 kaže da je ono što je najvažnije za njen resor i što je obradovalo najveći broj ljudi Zakon roditelj-negovatelj.

Đurđević Stamenkovski kaže da je ovaj Zakon obradovao mnoge, bez obzira da li se tiče njih direktno ili nekog koga imaju u svoj okruženju.

- Jednostavno, ljudi osećaju empatiju i potrebu da se solidarišemo sa roditeljima koji se suočavaju sa takvim izazovima, a to je još jedan korak, vrlo značajan i veliki, na našem putu izgradnje Srbije po meri porodice - istakla je Đurđević Stamenkovski u Novom jutru TV Pink.

Kako je navela, ova godina će biti godina po meri porodice, godina porodičnih vrednosti i mera koje se usmeravaju ka zaštiti materinstva i roditeljstva.

- To je jedna lepa poruka, jer vidite, nebom krstare rakete, projektili, države konsoliduju svoja sredstva, ukidaju mnoga davanja, u jednom takvu ambijentu sveopšte krize, bezbednosnih izazova, Srbija uvodi novo pravo gde će budžetski efekti biti u iznosu koji se meri sa nekoliko milijardi dinara na godišnjem nivou - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je kazala i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio dodatne mere u cilju povećanja našeg nataliteta.

- I sam je istakao da je to problem broj jedan, da je nacionalni interes da Srbija krene u demografsku obnovu... Naravno da to ne možemo postići preko noći, efekti svega onoga što danas radimo videće se za desetak godina - istakla je ona i dodala da je to bilo potrebno uraditi još pre 15 godina.

Đurđević Stamenkovski je rekla da to neki nisu videli jer su prespavali upozorenja demografičara.

- Mi decu ne delimo, mi roditelje ne delimo, za nas su sve porodice iste kada ostvaruju prava - navela je ministarka.

