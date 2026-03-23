STRATEŠKA TIŠINA! Duško Tomić analizira poziciju Kine tokom eskalacije sukoba Amerike i Irana

Duško Tomić, profesor Američkog univerziteta za bezbednost u UAE objavio je novu monografiju 'STRATEŠKA TIŠINA: KINESKI GEOPOLITIČKI PRORAČUN TOKOM ESKALACIJE SAD–IRAN' u kojoj objašnjava stav Kine povodom rata na Bliskom Istoku.

Nedavna eskalacija tenzija koja uključuje Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran ponovo je pokrenula debate o strateškom pozicioniranju velikih svetskih sila na Bliskom istoku. Među tim akterima, relativno uzdržan javni stav Kine izazvao je značajno analitičko interesovanje, ukazuje Tomić i dodaje:

Uprkos sve većoj ekonomskoj međuzavisnosti sa proizvođačima energije na Bliskom istoku i širenju strateških partnerstava širom Globalnog juga, Peking se uzdržao od direktne diplomatske konfrontacije ili otvorenog geopolitičkog signaliziranja tokom krize.

Kako se navodi, kineska prividna tišina ne treba tumačiti kao pasivnost ili neodlučnost, već kao manifestacija dugoročne strateške doktrine zasnovane na geoekonomskom upravljanju, strateškom strpljenju i indirektnom balansiranju.

Analiza ukazuje da uzdržan diplomatski stav Kine tokom krize odražava promišljenu strategiju usmerenu na iskorišćavanje strukturnih promena u međunarodnom sistemu, uz izbegavanje direktne konfrontacije sa etabliranim vojnim silama.

- Umesto da se primarno takmiči vojnim sredstvima, Kina, čini se, preoblikuje temelje globalnog uticaja kroz ekonomsku integraciju, postavljanje tehnoloških standarda i finansijsku diversifikaciju - ocenuje Tomić.

