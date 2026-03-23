Dodik: Srpska priprema novi model podrške građanima i privredi

Republika Srpska priprema novi model podrške građanima i privredi kroz povrat dela sredstava prikupljenih od akciza na gorivo kako bi se ublažio ekonomski pritisak izazvan rastom cena, izjavio je danas predsdnik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodao je da će i građani i privredni subjekti imati mogućnost da na kraju svakog meseca prijave fiskalne račune za kupovinu goriva u prostorije Poreske uprave, nakon čega će im biti vraćen deo iznosa koji se odnosi na akcize.

Procenjeni povrat, kaže Dodik, kretaće se u rasponu od 10 do 20 odsto, što predstavlja direktnu finansijsku olakšicu za domaćinstva i privredu.

"Reč je o fer i održivom pristupu koji štiti ekonomske interese Republike Srpske i pomaže građanima u uslovima nestabilnog tržišta energenata. Ovaj model zasniva se na principu da sredstva prikupljena unutar Republike Srpske treba da budu vraćena njenim građanima, umesto da se odlučivanje o njihovoj raspodeli prenosi na nivo zajedničkih institucija BiH", napisao je Dodik na platformi Iks.

On je dodao da očekuje da će primena ove mere doprineti većoj finansijskoj disciplini, jer će građani biti motivisani da prikupljaju i prijavljuju fiskalne račune, što će dodatno ojačati poreski sistem.

Dodik je naglasio da su i akcize priča o patriotizmu, istakavši da u BiH nema gotovo nijedne ni male ni velike stvari da se ne može proučiti kroz prizmu patriotizma.

"Želim da kažem da uopšte nije patriotski ako danas neko insistira da prihvati muslimanske napore da centralizuje BiH tako što će promeniti Zakon o akcizama i preneti pravo odlučivanja o akcizama u Savetu ministara. To nije priča o stopama, to nije priča o ničemu, to je priča o prenosu nadležnosti", naglasio je Dodik i dodao da to sigurno nije patriotski i nije ono što je interes Republike Srpske.

Autor: Marija Radić