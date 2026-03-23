Direktor policije Dragan Vasiljević istakao je da Republika Srbija kao zemlja na putu ka Evropskoj uniji ostaje pouzdan i značajan partner u regionu u oblasti bezbednosti i upravljanja migracijama. Težišni oblici saradnje su usmereni na borbu protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, kao i na realizaciju postupaka readmisije lica koja nezakonito borave u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Posebno je istakao značaj projekata kao što su EU4FAST i SCOPE koji predstavljaju važan instrument u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima i izrazio zahvalnost na podršci i donacijama realizovanim u okviru ovih projekata koji su doprineli jačanju tehničkih i operativnih kapaciteta srpske policije. Istakao je i da nastavak, kako neposredne operativne, tako i strateške saradnje, koje su zasnovane na profesionalizmu i međusobnom poverenju predstavlja snažan oslonac za još efikasniju borbu protiv svih vidova kriminala i da je policija Republike Srbije potvrđen i priznat partner u međunarodnoj policijskoj saradnji. Prilikom ove bilateralne posete Federalnoj policiji održani su i sastanci načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Uprave za tehniku Gorana Colića sa predstavnicima Federalne policije Nemačke. Tokom sastanka potvrđena je dobra i kontinuirana saradnja između policija kao i spremnost za njeno dalje unapređenje, posebno u oblasti borbe protiv iregularnih migracija i organizovanog kriminala. Predstavnici dveju policija su na kraju sastanka zaključili da uspešnu operativnu policijsku saradnju koja je usmerena na zajedničke istrage, unapređenje analitičkih kapaciteta i primenu savremenih metoda i tehnologija, kao i saradnju u oblasti obuka i drugih oblika razvoja stručnih veština treba proširiti i jačati.

