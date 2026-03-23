RASKRINKAVANJE: Nova obmana fantomskog 'Arhiva javnih skupova'

Arhiv javnih skupova, poznat po tome što broj ljudi prebrojava u "paintu" ovog puta je brojao, pretpostavljamo opet istom metodom, ali koristeći snimke, kako navode, objavljene na portalu "Večernjih novosti".



Fantomska organizacija koja se bavi sumnjivim metodama, te plasira laži o broju prisutnih na skupovima, ovoga puta sama potvrđuje svoju nerelevantnost, jer istraživanje o broju prisutnih na skupu Srpske napredne stranke, temelji na objavi šest video-zapisa sa našeg portala i to iz jednog ugla. Da se uvidom u snimke sa našeg portala nikako ne može utvrditi realan broj ljudi koji je bio prisutan na skupu, govori i činjenica da su zabeleženi dva do četiri sata pre početka skupa, te da su snimani ispred jednog dela "Beogradske arene" koja je kružnog oblika.

Inače, "Arhiv javnih skupova" je organizacija koja služi kao alat u paketu obmana onih koji su pokušali da sprovedu obojenu revoluciju u Srbiji. Sam pojam "arhiv" u nazivu organizacije, jedna je od prevara kojom su se poslužili prilikom osnivanja jer takav pojam ljudi vezuju sa nekom državnom institucijom.

Takođe, važno je napomenuti da pomenuta organizacija nije uputila zahtev našoj redakciji sa pitanjem u kom vremenskom intervalu su nastali dati snimci objavljeni na našem portalu. Činjenica je da je ista, ta kvazi organizacija, zanemarila i video-snimak koji je išao uživo na našem portalu, a gde je prikazana masa ljudi koja je bila na skupu SNS.

Dakle, pominjanje portala "Večernjih novosti" u bilo kom kontekstu, a bez jasne dozvole glavnog urednika, smatramo kao iskorišćavanje u svrhu obmane građana, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da su "Večernje novosti" svedok vremena koji postoji 72 godine.

Andrijana Nešić, glavni urednik portala "novosti.rs"