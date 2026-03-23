MINISTARKA STAMENKOVSKI OBIŠLA FIRMU 'KARAN TEKSTIL': Za mere aktivne politike zapošljavanja 5,5 milijardi dinara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je porodičnu firmu „Karan tekstil“ u Aranđelovcu, gde je izjavila da su danas raspisani javni pozivi za zapošljavanje i samozapošljavanje, kao i javni pozivi programa Garancija za mlade.

Naglasila je da je za mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini planirano izdvajanje 5,5 milijardi dinara i navela da je Nacionalna služba za zapošljavanje rapisala 11 različitih javnih poziva, koji su usmereni ka podsticajima za zapošljavanje i samozapošljavanje teže zapošljivih kategorija i osoba sa invaliditetom.

Posebno je istakla i da je raspisano osam javnih poziva u okviru programa Garancije za mlade, u koje će biti uključeno više od 400 mladih lica. Kako je navela, za ove namene izdvojeno je 200 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije.

Program Garancija za mlade je trenutno aktivan u tri okruga u Srbiji, a od 2027. biće aktivan na teritoriji cele zemlje.

„Želimo da pored podsticaja za teže zapošljive kategorije i za osobe sa invaliditetom, posebnu podršku pružimo mladima, kao jednoj od najosetljivijih grupa na tržištu rada. Upravo Garancija za mlade ima za cilj da mladima pruži dodatno obrazovanje, obuke za razvoj veština i znanja, praksu i nova radna mesta“, naglasila je Đurđević Stamenkovski i pozvala sve zainteresovane da se prijave na raspisane javne pozive.

Ministar je pohvalila rad, trud i zalaganje porodice Karan istakavši da je u njihovoj firmi, koja se bavi proizvodnjom i prodajom sredstava lične zaštite, zaposleno 36 lica, a od toga je i jedno lice i osoba sa invaliditetom.

„Kada se udruže članovi jednog domaćinstva i pokrenu određenu proizvodnju i posao, a ostanu složni i aktivni, to uvek može da donese samo uspeh“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.

