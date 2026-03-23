'VEČNA SLAVA STRADALIMA' KOKANOVIĆ U PARIZU: Po prvi put obeleženo sećanje na NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine (FOTO)

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović prisustvovao je konferenciji u Parizu, gde je po prvi put obeleženo sećanje na NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, u organizaciji udruženja Srba “Kraguji”

Kokanović se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram.

Bio je to trenutak dostojanstvenog sećanja na nevino stradale, ali i snažna poruka da srpski narod ne zaboravlja. Tamo gde žive Srbi, živi i svest o tome koliko su sloboda, istina i nacionalno dostojanstvo skupo plaćeni.

Posebnu snagu ovom obeležavanju dalo je prisustvo naših ljudi iz Francuske, koji i daleko od otadžbine čuvaju identitet, pamćenje i vezu sa Srbijom. Upravo u tome se vidi snaga našeg naroda — da ne zaboravlja svoje žrtve, da čuva istinu o svom stradanju i da ostane uspravan pred istorijom.

Večna slava svima koji su stradali. Srbija pamti.

Autor: D.Bošković