'NATO AGRESIJA TRAJNA RANA' Dačić: Srbija bila izložena ogromnoj sili, ali nije slomljena

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je, povodom godišnjice početka NATO agresije na SR Jugoslaviju, odnosno Srbiju, da je taj dan ostao upisan kao jedan od najtežih dana u novijoj istoriji Srbije i kao trajna rana u sećanju našeg naroda i naglasio da se ne sme dozvoliti da se zaboravi istina o tim danima, kao ni nevine žrtve.

Dačić je naveo da su 1999. godine na Srbiju padale bombe, da su rušeni mostovi, škole, bolnice i domovi, stradali nevini ljudi, deca, žene i starci.

''Bila je to agresija bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, protiv jedne male zemlje koja je branila svoju slobodu i dostojanstvo. Ali ono što nisu mogli da unište bili su duh i vera našeg naroda u svoju državu. Srbija je bila izložena ogromnoj sili, ali nije slomljena'', naveo je Dačić u objavi na Instagramu.

Prema njegovim rečima, iz tih dana stradanja izašli smo sa još snažnijom svešću o tome koliko su sloboda, nezavisnost i pravo na sopstveni put vrednosti koje se ne mogu ni bombama ni pritiscima uništiti.

''Naša je dužnost da pamtimo sve nevine žrtve i da nikada ne dozvolimo da se zaboravi istina o tim danima. To dugujemo onima koji su stradali, ali i generacijama koje dolaze'', naveo je Dačić.

Dodao je da je Srbija i posle tih teških dana nastavila da živi, da se obnavlja i da jača.

''Naš narod je mnogo puta u istoriji pokazao da ume da izabere put dostojanstva, slobode i snage. Uveren sam da će tako biti i u vremenima koja dolaze, jer Srbija uvek nađe način da ostane uspravna i da sama odlučuje o svojoj sudbini'', istakao je Dačić.

Agresija NATO na Srbiju, odnosno tadašnju SR Jugoslaviju počela je pre 27 godina, 24. marta 1999. godine u 19.53 časova.

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom NATO agresije ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a ranjena su 5.173 vojnika i policajca.

Poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece.

