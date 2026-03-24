Knežević i Rodić: Narod se 78 dana prkosno odupirao agresiji 19 članica NATO-a

Generacije koje dolaze dužne su da čuvaju uspomenu na junake koji su položili živote na oltar otadžbine, a današnji datum samo dodatno osnažuje neraskidive veze Crne Gore i Srbije i njihovu junačku prošlost, saopštili su iz Demokratske narodne partije, nakon današnjeg susreta lidera te stranke Milana Kneževića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića.

Kako navode u DNP-u, Knežević i Rodić sastali su se povodom 27 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

“U bratskom i otvorenom razgovoru predsednik DNP-a i ambasador Rodić su iskazali pijetet prema žrtvama NATO agresije na SRJ, posebno apostrofirajući herojski otpor Vojske Jugoslavije, bezbednosnih snaga, ali i cijelog naroda koji se 78 dana prkosno odupirao dotad nezapamćenoj agresiji 19 članica NATO-a koji su bez saglasnosti SB otpočeli rat kako bi razbili zajedničku državu i iz njenog sastava otrgli i formirali protektorat Kosovo”, dodaju u toj stranci.

Autor: Pink.rs