BRUTALAN TEROR HRVATSKIH VLASTI! Lider SNS Vučević jasno poručio srbomrscima: HITNO OSLOBODITE Stanivukovića! Ovo je još jedno gaženje principa EU!

Lider SNS, savetnik predsednika za regionalna pitanja i bivši premijer Miloš Vučević reagovao je na privođenje gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića koji je sinoć priveden na graničnom prelazu kod Gradiške i koji je dalje u pritvoru.

- Još jedno brutalno gaženje svih principa EU od strane hrvatskih vlasti koje ne prezaju ni od čega da maltretiraju i sprovode permanentan teror i kao po pravilu kada je u pitanju pripadnik srpskog naroda. Zabranjuju slobodu kretanja, slobodu misli i govora. Postavlja se pitanje da li osnovna ljudska prava važe na teritoriji Hrvatske? Tražim hitno oslobađanje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Njegovo hapšenje, bez ikakvog pravnog osnova je još jedna u nizu kalkulisanih provokacija hrvatskih srbomrzaca- napisao je Vučević na Iksu.

