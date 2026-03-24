AKTUELNO

Politika

Vučević o hapšenju Draška Stanivukovića: Hrvatska gazi sve principe EU

Izvor: Pink.rs/BN, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

"Još jedno brutalno gaženje svih principa EU od strane hrvatskih vlasti koje ne prezaju ni od čega da maltretiraju i sprovode permanentan teror i kao po pravilu kada je u pitanju pripadnik srpskog naroda" izjavio je ovo predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević dodajući da zabranjuju slobodu kretanja, slobodu misli i govora.

Vučević je postavio pitanje da li osnovna ljudska prava važe na teritoriji Hrvatske?

"Tražim hitno oslobađanje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. NJegovo hapšenje, bez ikakvog pravnog osnova je još jedna u nizu kalkulisanih provokacija hrvatskih srbomrzaca", naglasio je Vučević.

Autor: Pink.rs

