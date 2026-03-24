ĐURIĆ O NAPADIMA PONOŠA I LOPANDIĆA: Kampanja uvreda ne može da zameni rezultate, naša diplomatija je aktivna i poštovana!

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je reagovao na prozivke Zdravka Ponoša i Duška Lopandića, ističući da opozicioni prvaci pokušavaju da zabrane političko delovanje i zastraše one koji podržavaju aktuelnu državnu politiku.

Đurić je preko društvene mreže "X" poručio da Srbija danas ima vidljivu diplomatiju koja se bori za interese zemlje, a ne sistem koji je nekada urušavan.

Видим да би вајне демократе @ZdravkoPonos и @duskolopandic волели да нам забране да политички делујемо, да би желели да нам они одреде где смемо да идемо у своје слободно време, суботом поподне, да нас ваљда застраше и “обележе” у њиховим главама, понајпре да нас натерају да… — Марко Ђурић (@markodjuric) 24. март 2026.

„Žele da nam zabrane političko delovanje“

Đurić je naveo da bi „vajne demokrate“ želele da određuju gde ko sme da ide u svoje slobodno vreme, posebno subotom popodne, pokušavajući da „obeleže“ ljude koji pružaju podršku listi koja nosi ime predsednika Aleksandra Vučića.

„Žele da nas zastraše i 'obeleže' u njihovim glavama, ponajpre da nas nateraju da odustanemo od podrške listi pod imenom Aleksandar Vučić na lokalnim izborima. Kako da ne. Ne odustanemo li, onda smo botovi, plaćenici, šta sve ne. Lepo. Baš ste nas fino podsetili na vaše profesionalne i ljudske vrline“, poručio je ministar.

Kontraefekat napada opozicije

Ministar je naglasio da ovakvi napadi kod pristalica vlasti izazivaju samo još veću odlučnost i inat.

„Vidite, mi bukvalno svaki put kada se vi oglasite još više podržavamo i politiku predsednika i Vlade. Takva osećanja u nama budite. Kada neko ko je svojevremeno urušavao sistem i ćutao na stvarne probleme danas vređa i drži lekcije o diplomatiji, to svakako više govori o njemu nego o nama“, istakao je Đurić.

Diplomatija na terenu, a ne u kabinetima

Đurić je podvukao jasnu razliku između današnje spoljne politike Srbije i one iz vremena prethodne vlasti, naglašavajući da rezultati na terenu govore više od bilo kakvih uvreda.

„Srbija danas ima aktivnu, vidljivu i poštovanu diplomatiju koja brine o ljudima, na terenu, i bori se za interese cele Srbije u svetu. Kampanja uvreda ne može da zameni rezultate“, zaključio je šef srpske diplomatije u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks (X).

Autor: D.S.