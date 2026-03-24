TOTALNI ŠOK U HRVATSKOJ: Građani, nema goriva na pumpi, prestajemo sa prodajom

Posledica će biti još, upozoravaju poljuprivrednici.

Zbog rata na Bliskom istoku i skupljeg barela nafta, prva benzinska pumpa koja je prestala da prodaje gorivo je u Udbini, javljaju hrvatski mediji.

Kako se dodaje, stanovnici su ostali na jednoj koja ne radi popodne.

- Posledica će biti još, upozoravaju poljuprivrednici - prenosi hrvatski RTL.

Dodaju da bez gasa nema đubriva, a bez đubriva nema hrane.

Na licu mesta u Udbini na pumpi je okačeno obavešenje "NE PRODAJEMO GORIVO"

