'BAJINA BAŠTA - MESTO JAKIH SPORTSKIH VIBRACIJA' Kešelj: Ulaganje u sport je ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice

Marko Kešelj, državni sekretar za sport u vladi Republike Srbije, oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posete Bajinoj Bašti, gde je obišao sportske klubove u gradu koji će ove godine biti domaćin MOSI igara i ugostiti učesnike iz ukupno 44 opštine.

Objavu Kešelja prenosimo u celosti:

- Bajina Bašta - mesto jakih sportskih vibracija. Danas sam zajedno sa kolegama, državnim sekretarom Ratkom Nikolićem i pomoćnikom ministra za sport Dejanom Bojovićem, a ispred Ministarstva sporta, u pratnji predsednika Opštine Milenka Ordagića obišao sportske klubove u gradu koji će ove godine biti domaćin MOSI igara i ugostiti učesnike iz ukupno 44 opštine, odnosno više od 2.500 sportista.

Na ovaj način jačamo lokalne sportske klubove, pomažemo lokalnoj samoupravi i nastavljamo da pružamo snažnu podršku razvoju sporta.

Radimo na stvaranju boljih uslova za bavljenje sportskim aktivnostima, posebno među decom i mladima.

Ulaganje u sport, znači ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice - napisao je.

Autor: A.A.