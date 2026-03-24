'BAJINA BAŠTA - MESTO JAKIH SPORTSKIH VIBRACIJA' Kešelj: Ulaganje u sport je ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice

Izvor: Pink.rs

Marko Kešelj, državni sekretar za sport u vladi Republike Srbije, oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posete Bajinoj Bašti, gde je obišao sportske klubove u gradu koji će ove godine biti domaćin MOSI igara i ugostiti učesnike iz ukupno 44 opštine.

Objavu Kešelja prenosimo u celosti:

- Bajina Bašta - mesto jakih sportskih vibracija. Danas sam zajedno sa kolegama, državnim sekretarom Ratkom Nikolićem i pomoćnikom ministra za sport Dejanom Bojovićem, a ispred Ministarstva sporta, u pratnji predsednika Opštine Milenka Ordagića obišao sportske klubove u gradu koji će ove godine biti domaćin MOSI igara i ugostiti učesnike iz ukupno 44 opštine, odnosno više od 2.500 sportista.

Na ovaj način jačamo lokalne sportske klubove, pomažemo lokalnoj samoupravi i nastavljamo da pružamo snažnu podršku razvoju sporta.

Radimo na stvaranju boljih uslova za bavljenje sportskim aktivnostima, posebno među decom i mladima.

Ulaganje u sport, znači ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice - napisao je.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Politika

KEŠELJ PODRŽAO VUČIČA! Velika podrška našem predsedniku, u poslednjih 12 godina za srpski sport je urađeno više nego ikada ranije (FOTO)

Politika

Marko Kešelj: Opozicija čini sve da sroza ugled Srbije u svetu, ali su nadmašili sebe odlaskom u Strazbur gde mole za propast Srbije

Politika

'VANDALIZAM, ZVERSKI' Kešelj o brutalnom napadu na dekana u Novom Sadu: Ovakvim blokadama otklonjena je svaka sumnja da su protesti samo studentska in

Politika

KEŠELJ U KLADOVU URUČIO VREDNU DONACIJU: Državni sekretar Ministarstva sporta obradovao mlade šampione – Nova oprema i moćna poruka podrške najistočni

Lifestyle

Zepter Hotel Bajina Bašta: Savršeno mesto za savršen odmor, ali i proslavu Nove godine (FOTO)

Ostali sportovi

Spektakl u Areni: Jelenić i Kešelj najavili zlato 'delfina'