Ministarka Đurđević Stamenkovski u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu: Srbija nikada neće odustati od slobode, mira i nezavisnosti

„Sloboda, suverenitet i nezavisnost su one vrednosti od kojih ne želimo da odustanemo. Te vrednosti imaju svoj ram i okvir, a to je mir“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položivši venac u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu, na spomen ploču posvećenu novim kosovskim junacima, koji su dali živote tokom ratnih dejstava, posebno tokom NATO agresije 1999. godine.

Ona je istakla da je Srbija uvek, pa i danas pozivala na saradnju, solidarnost, praštanje i na razum u ovom vremenu novih svetskih sukoba.

„U novim geopolitičkim izazovima i rizicima, kada je čitav svet uplašen od početka trećeg svetskog sukoba, mi imamo legitimitet i pravo kao zemlja, koja je uvek pozivala na očuvanje međunarodnog prava, da to učinimo i danas“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

U kripti hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu u naselju Duvanište, nalazi se spomen-kripta sa mermernim pločama na kojima su uklesana imena 1.139 poginulih vojnika, policajaca i dobrovoljaca na Kosovu i Metohiji.

Današnji pomen poginulima služio je mitropolit niški Arsenije.

Kako je navela Đurđević Stamenkovski, veoma je važno da imena onih koji su svoje živote dali za državu i slobodu, ne pišu samo u kamenu, već i u udžbenicima, kako bi nove generacije stasavale učeći pravu istoriju, onakvu kakva je bila, a ne onakvu kako su drugi hteli da je ispišu.

Ministar Đurđević Stamenkovski zahvalila je i ministru rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanu Ostojiću, koji je takođe danas odao počast poginulima u hramu Svetog Vasilija Ostroškog i prisustvovao pomenu.

