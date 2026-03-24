Vučić otkrio: NATO tražio udar preko Mađarske - Orban presekao!

Orban sprečio napad na Srbiju.

Na komemorativnom skupu u Vranju predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o stradanju srpskog naroda tokom NATO agresije, ali i o širem istorijskom kontekstu događaja koji su prethodili bombardovanju.

On je istakao da su tokom agresije stradali nedužni ljudi i da sećanje na njih mora trajati zauvek.

- Ubijali su nam decu, civile, vojnike i policajce, i mi ćemo im uvek odavati pomen i čuvati sećanje na njih. Ali ovo nije samo podsećanje na prošlost, ovo je i upozorenje za budućnost, jer iz istorije moramo da učimo - rekao je Vučić.

Govoreći o događajima koji su prethodili 1999. godini, Vučić je naveo da su, kako tvrdi, optužbe protiv Srba bile deo šireg narativa koji je poslužio kao opravdanje za intervenciju.

- Te 1999. godine, nakon što su se obračunali sa Srbima kroz, kako su govorili, navodne tenzije, iako su Srbi živeli u svojoj zemlji, Jugoslaviji, nakon što su uništili Srpsku Krajinu, proterali narod, a mnoge i ubili, na red je došlo Kosovo i Metohija, a zatim i pokušaj potpunog sloma Srbije – naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da su, prema njegovim rečima, albanske naoružane grupe bile podržavane i opremljene, dok je paralelno vođena snažna medijska kampanja protiv Srbije.

- Imali su albanske teroriste koje su naoružavali do zuba, imali su ogroman uticaj na medije kako bi destabilizovali Srbiju iznutra. Uvek je bilo i onih koji su bili spremni da im služe, ali srećom, većina naroda je bila slobodarska i nije pristajala na to – rekao je Vučić.

Posebno je istakao jedan detalj koji se, kako kaže, tek kasnije saznao, a tiče se zahteva upućenih Mađarskoj tokom NATO agresije.

- Tražili su od mađarske vlade da izvrši napad sa severa, da se Srbija dodatno pritisne. To je nešto što se tek nedavno otkrilo - rekao je Vučić.

On je naglasio da do toga nije došlo zahvaljujući odluci tadašnjeg mađarskog rukovodstva.

-Zahvaljujući Viktoru Orbanu, do takvog scenarija nije došlo. Kao i zahvaljujući našim generalima, oficirima i policajcima koji su se hrabro borili i branili svoju zemlju – zaključio je predsednik Srbije.

