NUDILI SU MI NOBELOVU NAGRADU DA PRIZNAM TZV. KOSOVO: Vučić: Nisam mogao da se odreknem Kosova i Metohije i moje Srbije i nikada neću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je NATO agresija bila početak rušenja Srbije.

- Nestala nam je SRJ koliko za godinu dana od kada su neki koji su nam govorili da spasavaju Srbiju rekli da nam nije potrebna savezna država. Tako smo živeli u SCG, a onda je otišla i Crna Gora da Srbija nema pristup moru. To je bio preduslov da bi Srbiji oteli Kosovo i Metohiju - kazao je on.

Posle je rukovodstvo Srbije ćutalo kada su Albanci jednostrano proglasili nezavinost tzv. Kosova. Kaže da su njemu nudili Nobelovu nagradu da prizna tzv. Kosovo.

- Nisam mogao da se odreknem Kosova i Metohije i moje Srbije i nikada neću - rekao je on.

Kaže da je prošlo 18 godina od te 2008. godine, a sve velike zapadne sile danas su nešto razdvojene.

- Sad jedni druge optužuju za stvari koje su nekad zajedno činili - rekao je Vučić.

Podseća na reči Merca da je kršenje međunarodnog prava napad na Iran.

- Nisu nikad to rekli o agresiji na SRJ jer su i sami u tome učestvovali. Nikada to neće reći jer znaju da to proizvodi pravne i političke posledice - rekao je Vučić.

