NUDILI SU MI NOBELOVU NAGRADU DA PRIZNAM TZV. KOSOVO: Vučić: Nisam mogao da se odreknem Kosova i Metohije i moje Srbije i nikada neću

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je NATO agresija bila početak rušenja Srbije.

- Nestala nam je SRJ koliko za godinu dana od kada su neki koji su nam govorili da spasavaju Srbiju rekli da nam nije potrebna savezna država. Tako smo živeli u SCG, a onda je otišla i Crna Gora da Srbija nema pristup moru. To je bio preduslov da bi Srbiji oteli Kosovo i Metohiju - kazao je on.

Posle je rukovodstvo Srbije ćutalo kada su Albanci jednostrano proglasili nezavinost tzv. Kosova. Kaže da su njemu nudili Nobelovu nagradu da prizna tzv. Kosovo.

- Nisam mogao da se odreknem Kosova i Metohije i moje Srbije i nikada neću - rekao je on.

Kaže da je prošlo 18 godina od te 2008. godine, a sve velike zapadne sile danas su nešto razdvojene.

- Sad jedni druge optužuju za stvari koje su nekad zajedno činili - rekao je Vučić.

Podseća na reči Merca da je kršenje međunarodnog prava napad na Iran.

- Nisu nikad to rekli o agresiji na SRJ jer su i sami u tome učestvovali. Nikada to neće reći jer znaju da to proizvodi pravne i političke posledice - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

Vučić: Neću nikada da prihvatim da su Đilas i Jaćimović pošteni, a ja lopov!

Politika

NEĆU DOZVOLITI NAJGORIMA U SRBIJI DA KOTRLJAJU GLAVE! Vučić jasan - Nikada neću da pobegnem

Politika

'I pištolj na čelo da mi stave, neću dozvoliti uništavanje Srbije' Vučić: Nikada neću prihvatiti nikakve prelazne vlade, hoću da se pita ceo narod

Politika

'SLUŽIM SRPSKOM NARODU, USTAŠAMA NISAM NIKADA I NEĆU' Vučić: Ja sam sve ono što oni ne žele da vide, čovek čijeg su dedu ubili

Politika

'TU JE I DALJE PITANJE KOSOVA I METOHIJE' Vučić: Verujem da postoje šanse da Srbija postane članica EU pre 2030.

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ VIDEO PORUKOM 'Ljudi da znaju: mi ćemo svoju Srbiju da sačuvamo!'