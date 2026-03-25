ĐURIĆ OŠTRO ODGOVORILA ALEKSIĆU: Sistem ti valja samo kad puniš svoje džepove...

Narodna poslanica Srpske napredne stranke Nevena Đurić oglasila se na svom Instagram profilu povodom poslednjih izjava i medijskih nastupa Miroslava Mikija Aleksića.

Ona je u svojoj objavi iznela niz optužbi na račun lidera opozicije, nazivajući njegovo delovanje licemernim.

Đurić je navela da Aleksić nema kredibilitet da kritikuje vlast jer su njegovi postupci u suprotnosti sa onim što javno govori.

„Kmečiš o svemu i svačemu, bez mere i bez pokrića, a realnost ti je potpuno suprotna od onoga što pričaš. Kukaš o poljoprivredi, a istovremeno se hvališ plantažama i mehanizacijom koju si dobio i kupio baš u vreme Aleksandra Vučića“, napisala je poslanica SNS.

Ona se posebno osvrnula na Aleksićev mandat na čelu opštine Trstenik, tvrdeći da je tadašnji predsednik opštine prioritet davao sopstvenim prihodima i porodici, dok se danas žali na sistem koji mu je sve to omogućio.

„Sve što pričaš pada u vodu onog trenutka kad se pogleda stvarnost: tvoja supruga radi na televiziji u Trsteniku bez ikakvih problema. Dakle, sistem ti valja kad tebi odgovara, a ne valja kad treba da skupljaš jeftine političke poene“, navela je Đurić.

Poslanica je zaključila da politika koju on zastupa služi isključivo ličnom interesu, dok je, prema njenim rečima, SNS usmerena na interese većine građana koji neće dozvoliti da im se „drže lekcije“.

„Da podneseš račune za sve što si radio u politici, to bi stalo u jednu rečenicu: radio sam za sebe, i samo za sebe, i gde god sam mogao - ponovo za sebe“, istakla je na kraju svoje objave Nevena Đurić.

