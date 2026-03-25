KEŠELJ ZA PINK: Država nikada ovoliko nije ulagala u sport – naši šampioni su slika MOĆNE SRBIJE! (VIDEO)

Srbija se danas ponosi istorijskim ulaganjima u sportsku infrastrukturu, što je direktan dokaz ekonomske snage zemlje.

Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta istakao je u Novom jutru na TV Pink da su vrhunski rezultati naših sportista plod sistemske podrške države koja je sport postavila kao jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta.

On je naglasio da se danas u Srbiji gradi više nego ikada pre, od nacionalnih stadiona do lokalnih terena, čime se stvara baza za nove generacije šampiona.

- Država Srbija nikada u svojoj istoriji nije ovoliko ulagala u sport. Od infrastrukture, novih stadiona i hala, pa sve do direktne pomoći klubovima i pojedincima. Naši sportisti osećaju tu podršku i zato nam vraćaju medaljama koje sijaju najsjajnije - poručio je Kešelj.

On je objasnio da svaka nova dvorana i svaki teren u unutrašnjosti Srbije predstavljaju investiciju u budućnost i zdravlje nacije, ali i najbolju moguću promociju zemlje u svetu.

- To je ponos cele nacije. Sport je stub na kojem počiva zdravlje naše omladine, ali i slika moćne Srbije koju gradimo. Nastavićemo da unapređujemo uslove jer je svaka nova medalja zajednička pobeda države i naroda - naglasio je Kešelj u razgovoru za Pink.

Autor: D.S.