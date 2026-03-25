POTPUNI FIJASKO BLOKADERA: Od najavljivanog haosa ostale samo dve penzionerke i pas!

Propast takozvanih "blokadera" svakim danom postaje sve očiglednija, a najnoviji prizori sa beogradskih ulica najbolje ilustruju koliku podršku ovi skupovi zapravo uživaju među građanima.

Fotografija sa lica mesta govori više od reči.

Naime, na raskrsnici u ulici Dimitrija Tucovića, gde je najavljivana velika blokada saobraćaja, zatečen je prizor koji je izazvao podsmeh prolaznika.

U samom centru "blokade" našle su se svega dve starije sugrađanke i jedan kućni ljubimac.

Prazne ulice i propali planovi

Iako su organizatori danima najavljivali radikalizaciju protesta i potpuno zaustavljanje saobraćaja u ključnim delovima grada, realnost na terenu ih je brutalno demantovala.

Građani Beograda očigledno nisu bili zainteresovani za još jedan pokušaj ometanja normalnog života u prestonici, ostavljajući "blokadere" da svoje ciljeve zastupaju pred praznim kolovozima.

Autor: D.S.