Bratina reagovao na pisanje dnevnog lista 'Danas': Dužnost je medija da informišu objektivno, odgovorno i sa poštovanjem prema činjenicama

Ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina oglasio se povodom pisanja dnevnog lista "Danas", a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Povodom naslova i sadržaja teksta objavljenog u dnevnom listu Danas, osećam obavezu da se, u ime istine, dostojanstva žrtava i poštovanja međunarodnog prava, javno oglasim.

Smatram da je naslov koji govori o „zaboravljenim žrtvama Miloševićeve politike“ ne samo neprimeren, već i duboko maliciozan, jer na nedopustiv način relativizuje i zamagljuje suštinu onoga što se dogodilo 1999. godine. Reč je o agresiji NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sprovedenoj bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime je direktno pogaženo međunarodno pravo i osnovni principi na kojima počiva globalni poredak. Svako nastojanje da se odgovornost za stradanje civila i razaranje naše zemlje prebaci ili ublaži kroz politički obojene interpretacije predstavlja uvredu za žrtve i njihove porodice. Takvim pristupom se ne samo iskrivljuje istorijska istina, već se i umanjuje težina nezakonite i nasilne vojne intervencije, koja je ostavila trajne posledice po državu i narod.

Dužnost je medija da informišu objektivno, odgovorno i sa poštovanjem prema činjenicama. Selektivno tumačenje događaja i korišćenje naslova koji impliciraju pogrešne zaključke ne doprinose javnom dijalogu, već produbljuju podele i nanose dodatnu nepravdu. Pozivam sve društvene aktere da se uzdrže od revizionističkih i politički motivisanih narativa, te da se sa dužnim pijetetom odnose prema svim nevino stradalim građanima. Istina i poštovanje međunarodnog prava moraju biti temelj svakog ozbiljnog i odgovornog javnog govora.

Uveren sam da samo doslednim insistiranjem na činjenicama i pravdi možemo očuvati dostojanstvo žrtava i izgraditi zdravo društvo zasnovano na istini.”

Autor: Iva Besarabić