SRBIJA SE VIŠE NE STIDI SVOJIH HEROJA: Vučević posetio ranjenog borca sa Košara: Hvala je najmanje što možemo da kažemo! (FOTO)

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, zajedno sa ministarkom Milicom Đurđević Stamenkovski, posetio je danas ratnog veterana Vladana Bajkića, istinskog heroja koji je svoje zdravlje ostavio na braniku otadžbine tokom pakla na Košarama. Bajkiću je ovom prilikom uručeno uverenje o boračkoj spomenici, kao znak pažnje države koja više ne zaboravlja svoje najbolje sinove.

Vladan Bajkić nije samo ratni veteran; on je čovek koji se, uprkos teškim ranama zadobijenim u odbrani tadašnje SR Jugoslavije, danas lavovski bori za svoju porodicu i bolesno dete.

Emotivna poruka Miloša Vučevića

Nakon posete, Vučević se oglasio na svom Instagram profilu dirljivim rečima koje su izazvale brojne reakcije građana. Prenosimo njegovu poruku u celosti:

"Vladan Bajkić je ratni veteran, borac sa Košara, ali iznad svega veliki čovek. Uprkos teškim ranama koje je zadobio braneći svoju zemlju, tada SR Jugoslaviju, neumorno se bori za svoju porodicu i bolesno dete. Hvala je najmanje što mogu da kažem za njegovo hrabro srce.

Oni koji su pre godinu dana hteli da nam unište Srbiju, da je razore kao NATO agresori, ćutali su o našim junacima sa Košara, prepuštajući ih zaboravu i da se sami snalaze.

Ova Srbija je ponosna na njih! Ova Srbija pomaže i pomagaće sve hrabre ljude koji su svojim ranama, požrtvovanošću i životima branili slobodu i čast svoje otadžbine. Živela Srbija, naša porodica!", poručio je Vučević.

Država više ne ćuti o junacima

Ova poseta simbolizuje promenu državne politike prema veteranima. Vučević je podvukao jasnu razliku između onih koji su godinama ignorisali patnje boraca i današnje Srbije koja herojima kaže – hvala.

Dodela boračkih spomenica deo je sistemskog rešavanja statusa ljudi koji su decenijama bili nevidljivi za sistem, a koji su u najodsudnijim trenucima bili prvi na liniji fronta.

Autor: D.S.