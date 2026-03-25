BOR DOBIO JOŠ JEDNU MERNU STANICU ZA PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA Ministarka Pavkov uručila i ključeve kamiona smećara i opremu za sakupljanje otpada

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da je ispunjen zahtev građana Bora postavljanjem mobilne automatske merne stanice u Slatini koja će u realnom vremenu pratiti kvalitet vazduha u ovom mestu, a prilikom obilaska JKP "Treći oktobar" dodelila je kamion smećar i i opremu za sakupljanje otpada.

- Do sada je u Slatini postojala merna stanica koja je merila samo sumpor dioksid, koji je od 2018-2025. godine u potpunosti saniran i nema prekoračenja srednjih godišnjih vrednosti jer je urađen sistem za odsumporavanje. Od sada će nova automatska merna stanica meriti mnogo veći broj parametara: PM2,5 i PM10 čestice, ozon, ugljen monoksid, azot dioksid, sumpor dioksid i benzen. Već u ovom trenutku svi meštani Slatine i građani Bora mogu da prate i vide rezultate merenja u realnom vremenu na sajtu @agencija_zzs_sepa - rekla je Pavkov i obećala građanima da će opet doći da se na osnovu tih rezultata zajednički definišu mere i aktivnosti za dodatno unapređenje.

Posle Beograda, kakao je navela Pavkov, Bor je grad koji je najbolje pokriven mernim stanicama.

Ministarka Pavkov je u Boru obišla i JKP Treći Oktobar gde je dodelila nov kamion smećar i opremu za sakupljanje otpada.

- U narednim mesecima nabavićemo još jedan kontigent kontejnera, kako bi upravljanje otpadom na teritoriji čitavog grada bilo zaokruženo. Mi imamo jedan cilj, a to je održivi razvoj Bora! Sigurna sam da ćemo i u narednom periodu sa budućim gradonačelnikom Radišom Petkovićem nastaviti izuzetno dobru saradnju kako bi unapredili kvalitet života naših građana ali i stanje u životnoj sredini. U Boru se kontinuirano radi na balansu između održivog razvoja i zaštite životne sredine, odnosno na zelenom rudarstvu. Do sada su kompanije uložile više od 400 miliona dolara u konkretne mere zaštite životne sredine, posađeno je 1.3 miliona stabala, pravilno je tretirano oko 1.000 tona neopasnog otpada i više od 4.000 tona opasnog otpada - navela je Pavkov.

