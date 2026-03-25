SANDRA BOŽIĆ ODGOVORILA TEPIĆEVOJ: Čini se da bi Marinikin predlog mogao da podrži svako osim Đilasa

Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade, odgovorila je potpredsednici Stranke slobode i pravde Marinki Tepić.

- Čini se da bi Marinikin predlog mogao da podrži svako osim Đilasa koji bi bio najveći “obveznik” tog fonda. S druge strane možda joj je bila namera da izmisli još jednu fantomsku instituciju u kojoj će direktor moći da bude upravo Dragan Đilas.

Poput Narodne kancelarije koju je dobio kao utešnu nagradu za političku nesposobnost, a zarad zadovoljenja ega. Narodu je dozlogrdilo foteljaša i izmišljenih funkcija. Dok predsednik Vučić predlaže izgradnju puteva, pruga, razvijanje infrastrukture, povećanje plata i penzija, oni u svom planu za 2030. godinu planiraju da izmisle nove ustanove kao paravan za svoje marifetluke - navodi Sandra Božić.

Marinika Tepić predložila je da se u 2030. godini formira fond.

- Srbija 2030. - formiranje nacionalnog fonda za povratak opljačkanog novca - navodi se u objavi Tepićeve na mreži H.

Autor: A.A.