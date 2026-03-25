'SRBIJA JE STABILNA PO PITANJU NAFTNIH DERIVATA' Ministar finansija za Pink: Država će nastaviti sa strategijom ubrzanog rasta i razvoja ekonomije

Ministar finansija Siniša Mali rekao je za Nacionalni dnevnik TV Pink, da je vest da je OFAC dao licencu za rad NIS i produženje za nastavak pregovora između Gazpromnjefta i Mađara oko kupovine Naftne industrije Srbije do 22. maja dobra i da je tržište.

- OFAC je dao produženje za nastavak pregovora između Gazprom Njefta, dakle, ruske strane i Mađara oko kupovine Naftne industrije Srbije do 22. maja. Dva ili tri dana pre toga dobili smo i produženje takozvane operativne licence za Naftnu industriju Srbije, da uvoz sirove nafte može takođe nesmetano da se obavlja, što je važno, naša rafinerija radi, dakle, proizvodi se i dizel i benzin i sve ostalo što je neophodno - rekao je ministar.

Mali je naglasio da je, imajući u vidu situaciju u svetu, važno da, kada je Naftna industrija u Srbiji u pitanju, imamo stabilnost garantovanu u narednim nedeljama.

- To nam omogućava da se bavimo drugim stvarima,a to su snabdevenost naših pumpi i cena goriva na pumpama. Pre bombardovanja Irana barel nafte je bio 65 dolara u jednom trenutku otišao je čak na 118,7, ako se ne varam, sada je negde oko 100 dolara. Dakle, ogromno povećanje cene nafte za samo ovih dve ili tri nedelje. Takođe, kada je gas u pitanju, prirodni gas je sa 380 dolara pre rata, sada negde na 680 dolara. Dakle, to je ogroman skok, ogroman šok za ceo svet, energetski šok, ali osim cene, ono što je još bitnije, nema gasa, nema nafte ili ne može da se izvozi iz zemalja Zaliva - pojasnio je Mali i nastavio:

- I sad kad pogledate, recimo, zemlje okruženja od Hrvatske, od Slovenije, Rumunije, imate restrikcije na pumpama, koliko ko može da napuni u svoje auto. I onda imate takođe i nestašice, imate pumpe koje su zatvorene pošto nema goriva, čak i u Zagrebu. U svemu tome i svim takvim prilikama kada pogledate jedna Srbija, upravo zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika i vizije koje imamo već godinama unazad, da se dobro snabdemo svim, kako bih rekao, stvarima koje su neophodne i da imamo jake finansije, vi u ovom trenutku u Srbiji nemate nestašicu goriva, dakle, nemate paniku, i zahvaljujem građanima Srbije što su razumeli poziv predsednika da nema potrebe za panikom, imamo dovoljno nafte, imamo dovoljno svega.

- Benzina za 92 dana, mazuta za 160 dana i tako dalje i tako dalje. Imamo 600 na skoro miliona kubnih metara gasa, što u skladištim ovde u Banatskom dvoru, što u Mađarskoj. Tako da sa te strane potpuno smo samodovoljni. Ali ono što je posebno meni važno, je da smo taj šok, kada je povećanje cene u pitanju, absorbovali, gde je država Srbija opet najveći teret tog šoka preuzela na sebe. Kako konkretno to izgleda, da podsjetim sve građane Srbije, da je cena dizela u ovom trenutku, da ona odslikava kotizacije na svetskom tržištu, cena litre dizela u Srbiji bila bi 257 dinara. Dakle, bila bi mnogo više nego što je danas, a danas je 212 dinara.

- Na takav način građanima Srbije obezbedili da imaju niske cene goriva, da ne osjećaju negativne posledice ovog velikog šoka na svetskom tržištu. Mislim da je veoma važna poruka građanima Srbije uz veliku zahvalnost na razumevanju i na poverenju do sada da sa ovakvom odgovornom politikom i nastaviti - rekao je ministar.

Ministar je dodao da se u narednih par dana očekuj razgovor predsednika Vučića sa Putinom oko gasnog aranžmana.

- Čeka nas i sutra da vidimo kotizacije, odluka o cenama i dizela i benzina za narednu nedelju. Danas smo pričali o tome sa predsednikom, videćemo sutra kakva će odluka biti, ali ćemo opet nastaviti na isti način, dakle da najveći teret, deo tereta preuzimamo na sebe, a da na takav način obezbedimo građanima i da održimo njihov životni standard - rekao je Mali i dodao:

- Do 2030. godine nastaviće da raste životni standard građana Srbije u smislu porasta plata, gde nam je cilj sada da prosečna zarada do 2030. godine bude 1700 evra, a prosečna penzija da nam ide na 750 evra. Kriza je velika u svetu, očigledno su veliki problemi za sve, ali ono što je za nas važno je da nastavimo s našom strategijom daljeg ubrzanog rasta i razvoja naše ekonomije, prateći, naravno, i ubrzani rast životnog standarda građana Srbije.

Autor: A.A.