'DAĆEMO SVE OD SEBE DA U PETAK ZADRŽIMO ISTE CENE GORIVA' Vučić: Imamo 5 rešenja za pomoć najsiromašnijim penzionerima, čuvaćemo mir po skoro svaku cenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras govori o NIS-u, gasu, naftnoj krizi, ali i drugim aktuelnim temama.

Sirova nafta na svetskom tržištu i danas drži cenu - barel je oko 100 dolara. Velike naftne kompanije već upozoravaju na moguće nestašice i nafte i derivata u Evropi. Većinu zemalja pritiska ograničeno snabdevanje, razmatraju se i dodatne mere kako bi se održala redovnost isporuka i ublažila učestala poskupljenja goriva.

Na pumpama u Srbiji nema gužvi i stanje je za sada redovno. O merama za suzbijanje posledica energetske krize, NIS-u i gasnom aranžmanu sa Rusijom, govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Odlaganje nikad nije rešenje problema, a mi već više od godinu imamo sankcije. Dobra je vest da rafinerija radi, da Hrvati nisu dobili priliku da nam zaustave dotok nafte kao prošli put. Verujem da će MOL i Gasprom završiti posao do 22. maja. Nas se najviše tiče da li će biti dovoljno nafte - rekao je Vučić za Javni servis i dodao:

Rafinerija prošlog meseca preradila 10.000 tona, očekujemo u narednom 11-12.000 nafte.

Vučić je naglasio da će dati sve od sebe da država uradi sve što može što se cena tiče.

- Razgovarao sam sa ministrom Malim. Verujem da ćemo zadržati cene. Samo Mađarska ima nižu cenu gasa u celoj Evropi. Samo dve zemlje imaju nižu cenu električne energije u Evropi. Ako uspemo da ne povećamo cenu nafte u petak, od ponedeljka ćemo i po tome biti među zemljama sa najnižom cenom u Evropi - kazao je Vučić.

O PENZIJAMA

- Kada govorimo o siromaštvu, imamo 5 rešenja o kojima razmišljamo kako da pomognemo najsiromašnijim penzionerima. Možete uvek da radite nešto sa dodatkom, ali mi želimo da zaštitimo najsiromašnije. Da povećamo penzije sa 31.000 na 35, 36 ili 37.000. Ali šta onda da radimo s ljudima koji sada imaju 36.000. Razmišljamo šta da radimo - kazao je Vučić.

GASNI ARANŽMAN S RUSIMA

Govoreći o gasnom aranžmanu sa Rusima, Vučić je rekao:

Dogovorili smo sa Azerbejdžanom da povećamo sa 1.3 na 2 miliona kubnih metara, a sa Rusima ne mislim da će biti problema. Nadam se da ću o tome moći telefonom da razgovaram sa predsednikom Putinom narednih dana.

- Stvari će da se usložnjavaju u svetu. Takve su odluke, jedni drugima seku gas, jedni drugima seku naftu... Nadam se da će u Beogradi mnogi prihvatiti da se voze metroom. Ovako postaje neizdrživo, jer imamo duplo više kola nego pre nekoliko godina - rekao je Vučić i dodao:

- Mi imamo više rezervi nego 75 odsto zemalja Evropske unije.

O pisanju "Dolče velea":

- Dojče vele' je nemački servis i nisu poznati po objektivnosti. Sada brani Hrvate. Nemačka prevazilazi SAD sigurno, a sa Kinom barabar, po ulaganju u naoružanje. Divim im se, njihov novac je, mogu da rade šta hoće. Uskoro će biti četvrta, pa treća sila sveta, a nisam siguran da će tu da se zadrže - kaže Vučić i dodaje:

- Što se tiče Hrvata, nije Srbija napravila savez, nego oni. Pričaju da savez nije protiv Srbije, a postavlja se pitanje a protiv koga je. Svima je jasno da je savez uperen protiv Srbije. Hrvatska je strahovito moćno naoružana. Albanci se u Tirani naoružavaju sve jače. Priština se naoružava sa Zapada i od Turske. Naša doktrina je da bude toliko snažni da ih odvratimo od napada. Obećao sam građanima Srbije, svim majkama i svim građanima, čuvaćemo mir gotovo po svaku cenu.

O lokalnim izborima

- Nadam se da će proteći u demokratskoj atmosferi. Plašim se samo da postoje interesi pojedinih medijskih magnata koji bi mogli da izazovu nerede - kaže predsednik i dodaje:

- Ljudi su mogli da imaju programe i planove, a neki nisu imali programe.

Autor: Pink.rs