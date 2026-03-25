'Radimo na tome da pomognemo najsiromašnijim penzionerima' Vučić objasnio koliko bi povećanje mogli da dobiju: Neće biti lako doneti to rešenje

Predsednik je rekao da je u toku rad na tome i da je nijedno od rešenja neće biti lako da se odbrani pred ustavnim sudom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država radi na pronalaženju rešenja kako da pomogne penzionerima sa najnižim primanjima.

- Imamo pet rešenja o kojima razmišljamo kako da pomognemo najsiromašnijim penzionerima. Dakle, imate penzionere koji su bili zaposleni u samostalnim delatnostima, dakle, to je najniža penzija, 31.092 dinara. Imate poljoprivredne penzije, to su penzije za koje minimalni doprinosi zaista minimalni doprinosi uplaćeni to je negde oko 24.444 dinara. I sad tu imamo pet rešenja. Možete uvek da radite nešto sa zaštitnim dodatkom, ali to nije trajno i svaka vlast koja bi posle došla to ne bi uzela kao svoju obavezu. Mi želimo da zaštitimo te najsiromašnije ljude. Da u nekom periodu se dogovorimo i da vidimo imamo li prostora da povećamo ovo sa 31, 35, 36 ili 37.000. Onda šta da radimo sa ljudima koji imaju 36, 37.000 - rekao je Vučić.

- Ali želim ljudima da kažem da radimo i da ćemo izaći sa tim rešenjem. Ne može to preko noći. Palo mi je napamet pa smo rešili da nekome povećamo nešto kao što je nekada nekom je palo napamet, povećat ćemo penzije, pa smo nam uništili budžet i otpustili 500.000 ljudi. Ne možete to da radite ako nemate ekonomsku podlogu, ako nemate ekonomsku osnovu. Neće biti lako doneti rešenje. Imamo drugu kombinaciju koja je da ide deo za poljoprivredne penzionere i za ove koje imaju najniže sa 24.500 do 29.000 ili 30.000, da ovo ide do 35.000, a da u rasponu 35.000 do 45.000 povećamo svima za po 1.500 i tako dalje. Za to je potreban ogroman novac. Tu su troškovi na godišnjem nivou u zavisnosti od mera koje prihvatimo ili samo zaštitne dodatke od 3000 dinara da dodamo za ljude do 45.000 dinara svakog meseca penzije, da im dodamo 3000 dinara u apsolutnom iznosu. To bi opet bilo negde oko između 45.000 u zavisnosti od mera koje uzmemo do 75 milijardi, znači 400 do 700 miliona evra - pojasnio je Vučić.

