Ovo da vodi Srbiju?! A sve što jedni o drugima kažu, tačno je: Blokader imao šta da poruči 'saborcima'

Da je među blokaderima u toku opšti rat, jasno je i pticama na grani. I ono malo jedinstva koje su nekada imali isčezlo je u moru svađa, prozivanja i prebacivanja krivice za neuspeh.

Poslednji u nizu dokaz totalnog rasula u blokaderskim redovima je snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem mladić koji sebe naziva blokaderom osuo drvlje i kamenje po kolegama.

- Ja sam prvi blokader, ali blokaderi da mi p....bio sam na svakom skupu, nabadanju, na svemu i dalje sam potpuno otvoren da odem da se ponabadamo, ali sad ste stvarno retardirani! Da dve godine kasnije stojite kod Pravnog, i stojite 20 minuta, da tu bleji 15 ljudi, idite gajbi! Ako hoćete neku anarhiju i da rušimo sistem, može, ali da stojimo po 20 minuta u utorak u 5 popodne dok imam obaveze i život nema poente - poručio je on.

Autor: Pink.rs