Aleksandar Vulin razgovarao sa građanima Aranđelovca: Glasajte za svoje komšije, za porodicu

Aleksandar Vulin boravio je danas u Aranđelovcu, gde će 29. marta biti održani lokalni izbori, i tom prilikom pružio punu podršku listi „Aleksandar Vučić – Srbija naša porodica“.

"Niko ne može da voli Aranđelovac više od vas koji ste svoj život vezali za Aranđelovac, zato ne slušajte nikoga osim sebe i glasajte za svoje komšije. Za porodicu", poručio je Aleksandar Vulin u razgovoru sa građanima Aranđelovca.

Pokret socijalista Aleksandra Vulina na lokalnim izborima u Aranđelovcu nastupa u okviru liste „Aleksandar Vučić – Srbija naša porodica“, sa ciljem da zajedno sa koalicionim partnerima nastavi da radi u interesu građana Aranđelovca i jačanja lokalne zajednice.