NITI ĆU SLUŽITI STRANCU, NITI MI PONOS NARODA TO DOZVOLJAVA! Vučić u Kruščiću zagrmeo: Tek ćete videti šta imamo za Vidovdan!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Kuli, odakle će se obratiti građanima Srbije pred predstojeće lokalne izbore u tom mestu, kao i u još devet gradova i opština širom Srbije.

Vučić kaže da je najgora kletva da neko mora da govori posle Milana Kneževića.

- Niko ne može sa toliko energije i entuzijazma da govori. A ja ću da se potrudim da nekoliko reči kažem o Kruščiću i Kuli, i o svemu što se zbivalo i što očekujemo.

Vučić se zahvalio svim ljudima koji su pomagali u kampanji.

- Hvala na izvanrednoj borbi i ljubavi koju ste pokazali prema Srbiji. Kakav god rezultat da bude, ja sam ponosan na vas. Mi nismo imali strane ambasade da nam pomažu - rekao je on.

Kaže da su blokaderi pokušali da sruše Srbiju, i kaže da je bilo mnogo divnih ljudi koji su poverovali u njihove neistine.

- Nisu odmah razumeli koliko je tu bilo stranog uticaja, i pokušaja da se Srbija sruši. Vremenom, ljudi to razumevaju sve bolje i više. I danas kada vidite ko ih organizuje i ko ih plaća, ljudima postaje sve jasnije. To je zato što je Srbija samostalna i nezavisna država. Ja predstavljam vas, hoću da čujem vas i služim vama, ali nikada neću da služim nijednom strancu! Niti ću to sebi da dozvolim, niti mi to ponos našeg naroda ne dozvoljava - kazao je on.

Predsednik je istakao da će Srbija biti sve jača, i da su u regionu poludeli samo zbog jedne naše rakete.

- A tek ćete da vidite za Vidovdan šta imamo. To je zato što nam je mir najvažniji. Mir nema cenu - rekao je on.

Knežević: 29. marta izbor lak: "Iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec"!

Milan Knežević se prvi kratko obratio, i rekao je da zna da će i u Kuli i u drugim mestima siguran da će pobediti lista "Srbija, naša porodica".

- Ja sam juče pozvao sve naše ljude da podrže listu koja nosi ime Aleksandra Vučića. To su ljudi koje sam video u Areni, koji su godinu dana zajedno sa svim građanima Srbije izdržali jedan hibridni rat i pritisak, koji je pokušao da slomi našu Srbiju. Ali kao što su prethodni izbori pokazali, tako će i ovi pokazati, da Srbiju niko ne može da slomi - rekao je Knežević.

Naglasio je da bratske veze niko ne može pokidati, i još jednom je rekao da je 29. marta izbor lak: "Iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec"!

Vučić stigao u Kruščić﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

U razgovoru sa čelnicima, kazao je da mnogo para država gubi na dizelu, pre svega zbog manje akcize.

Pitao je Kneževića kako je u Crnoj Gori, Knežević je rekao: "Odlično! Sad nam je skuplje gorivo nego droga. Za dve tri nedelje počećemo da se drogiramo, nećemo morati da vozimo"

Predsednik je stigao u Kruščić, gde je dočekan aplauzima i pogačom. U tom trenutku su se sa razglasa začuli taktovi "Marša na Drinu".

Sa predsednikom u Kruščiću je i Milan Knežević.

Vučić je po dolasku u prostor gde će se obratiti dočekan povicima "Aco Srbine".

Predsednik obilazi i radove na deonici Kula-Lipar

Vučić je po dolasku u Kulu rekao da je mnogo srećan kada vidi radove, i interesovao kako su napadnuti aktivisti SNS od sinoć.

- Video sam policijski izveštaj, neverovatno je kako su u stanju da bez policijskog izveštaja izađu sa najgorim lažima. Neverovatno, čovek da ne poveruje - rekao je on.

Lagali su jutros javnost da su napadnuti blokaderski aktivisti, pojasnio je on.

- Istina je sledeća. Ceo incident su prijavili naši aktivisti, pozvali policiju da bi bili zaštićeni. Štitili su bilborde u Igmanskoj ulici, i ja vas molim da više ne čuvate bilborde. Neka ih unište, kao da će jedna slika da doprinese ne znam čemu. Pustite ih neka se iživljavaju.

Kaže da se vide izrazito separatističke parole među blokaderima u Kuli.

- Glavni protagonista je Bojan Pajtić, izraziti separatista i autonomaš. Ali ako pobede, mi ćemo čestitati. U tome je razlika između čestitih ljudi, i onih koji to nikada nisu bili - rekao je on.

Kaže da se mora videti šta će biti sa cenom nafte, govoreći o radovima i stanju budžeta.

- Čekam sutrašnji dan, ali biće kako sam rekao. Da li će poskupeti minimalno, ili će ostati iste cene, biće to suštinski isto. Za narednih sedam dana. A onda... Ono što možete da vidite je kako je neverovatno da su neki ljudi očekivali da će nešto brzo završiti. Nedovoljno odgovoran pristup svemu, i Evropa i ceo svet će osećati posledice. Sada nam za sve treba mnogo više para, posebno za obnavljanje rezervi - rekao je predsednik.

O odluci Vlade o dečijem dodatku, Vučić kaže da ljudi znaju da kada nešto država obeća, to bude ispunjeno.

- Uvek nađemo rešenje, i da možemo da izdržimo sve, i da nam odluke ne obaraju na svaka tri meseca. Tu mislim na penzije, mogu da mislim koliko će biti onih koji imaju visoke penzije, kao moj otac, koji će se žaliti - dodao je on.

Poručio je lokalnim aktivistima da ako izgube izbore, moraju da čestitaju isto veče.

- Nema kukanja i izmišljanja, čestitate protivniku i onda analiza šta to nismo dobro uradili. A onda će ljudi da vide kako će za kratko vreme da im unište život - kazao je predsednik.

Dodaje da je veoma tesno, i da ne razume ljude iz SNS koji nerealno pristupaju situaciji.

- Mislim da je to loša poruka za naše ljude, da je to poruka ne morate da brinete, biće sve u redu. Biće sve u redu u državi, čuvaćemo mir i stabilnost, a laki izbori su za one koji gube. Za mene nema nijednih izbora koji su laki i lagodni - rekao je on.

Za nas je volja naroda volja Boga, i uvek ćemo to poštovati, kazao je Vučić i pozvao građane da izađu na izbore.

- Sve oni koji ne žele da se vraćamo u doba vojvođanskog separatizma pozivam da glasaju za listu "Srbija, naša porodica" - naglasio je.

Danas je poslednji dan kampanje pred predizbornu tišinu.

